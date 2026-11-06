Ухапшен директор затвора због злоупотребе положаја и мита

Аутор:АТВ редакција
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Управник Казнено-поправног завода "Забела" Родољуб Рончевић ухапшен је по налогу Посебног одјељења Вишег јавног тужилаштва у Краљеву за борбу против корупције због сумње да је извршио кривична дјела давање мита у вези са гласањем и злоупотребом службеног положаја.
Рончевићу је након хапшења одређено задржавање до 48 часова, саопштило је Више јавно тужилаштво у Краљеву.
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Он ће у том року бити спроведен на саслушање код тужиоца.
(Срна)
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