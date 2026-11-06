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Ухапшен директор затвора због злоупотребе положаја и мита

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АТВ редакција
06.11.2026 15:32

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Фото: АТВ

Управник Казнено-поправног завода "Забела" Родољуб Рончевић ухапшен је по налогу Посебног одјељења Вишег јавног тужилаштва у Краљеву за борбу против корупције због сумње да је извршио кривична дјела давање мита у вези са гласањем и злоупотребом службеног положаја.

Рончевићу је након хапшења одређено задржавање до 48 часова, саопштило је Више јавно тужилаштво у Краљеву.

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Он ће у том року бити спроведен на саслушање код тужиоца.

(Срна)

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Тагови :

хапшење

Затвор

ухапшен директор затвора

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