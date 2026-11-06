За 99 студената издвајају по више од 2.500 КМ

Федерално министарство образовања и науке наградило је 99 најбољих студената с 15 високошколских установа у ФБиХ, уочи обиљежавања Међународног дана студената, који се обиљежава 17. новембра.

За ову активност осигурано је укупно 249.975 КМ, док појединачна новчана награда износи 2.525 КМ.

Како је саопштено из Министарства, награде су додијељене као признање студентима за њихов труд, знање и изузетне резултате остварене током студирања.

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"Ова активност представља један од начина на који Министарство исказује подршку студентској популацији и потврђује опредијељеност за препознавање и вредновање изврсности у високом образовању", наведено је у саопштењу.

Добитнике награда предложиле су њихове високошколске установе, у складу с проведеним поступком кандидовања.

Из Министарства истичу да оваквим активностима желе додатно афирмисати академску изврсност и пружити подршку студентима који својим резултатима представљају примјер преданости образовању и знању.