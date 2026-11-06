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Више од 1.300 хотела тужи Букинг

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АТВ редакција
06.11.2026 13:49

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Букинг резервације апликација
Фото: YouTube/printscreen

Укупно 1.326 хотела у Холандији придружило се тужби против платформе "Букинг" због незаконитих услова резервације хотела, објавила је радио-станица БНР, позивајући се на Удружење холандске угоститељске индустрије /КХН/.

Како се наводи, хотели траже надокнаду штете настале због услова резервације који им забрањују да нуде ниже цијене на другим платформама.

Суд правде ЕУ је 2024. године пресудио да таква пракса крши закон о конкуренцији. Хотели намјеравају да надокнаде знатан дио провизија исплаћених "Букингу" између 2004. и 2024. године. Очекује се да ће расправа у овом случају бити на Окружном суду у Амстердаму 2027. године.

Случај нема везе са другом тужбом против "Букинга" коју су поднијеле потрошачке организације.

У јуну су Фондација за заштиту потрошача и холандско удружење потрошача /Консументенбонд/ поднијели тужбу против "Букинга" због, како тврде, незаконитог надувавања цијена хотела и кршења закона о заштити потрошача, преноси Срна.

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Тагови :

Букинг

тужба

резервација

Хотел

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