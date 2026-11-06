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Тиктоку пријети милионска казна у Европској унији

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АТВ редакција
06.11.2026 12:43

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ТикТок је једна од најпопуларнијих друштвених мрежа на свијету, позната по форматима кратких видео-снимака, трендовима, музици и изузетно персонализованом систему препорука.
Фото: pexels/Solen Feyissa

Европска комисија оптужила је "Тикток" за кршење правила о садржају на интернету због ефекта бесконачног скроловања, што је резултат рада алгоритма ове платформе.

Комисија је оцијенила да је алгоритам програмиран тако да привлачи пажњу корисника непрестаним током сличних видео-снимака.

Кинески власник "Тиктока", компанија "Бајтденс", ризикује да сљедеће године добије казну у износу до шест одсто свог глобалног годишњег промета уколико не ријеши проблем.

Европска комисија, која делује као технолошки регулатор ЕУ, саопштила је да је објавила оптужбе у форми прелиминарних налаза против "Тиктока" зато што компанија није провела сразмјерне, разумне и ефикасне мјере за ублажавање проблема.

У образложењу се наводи да бескрајно и поновљено излагање садржају о тузи, изолацији или сликама тијела може да има штетан утицај на ментално здравље корисника.

Друштвене мреже су под притиском да модификују алгоритме поводом растуће забринутости широм свијета да њихове платформе доприносе кризи менталног здравља међу дјецом, што је навело поједине владе да уведу забране друштвених мрежа за малољетне кориснике, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

ТикТок

друштвене мреже

Казна

Европска комисија

Европска унија

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