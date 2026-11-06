Аутор:АТВ редакција
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Платформа Зефааф (Zefaaf), која организује упознавање муслимана ради склапања брака, изазвала је бројне реакције у БиХ након што су објављени снимци у којима њен представник говори о Бошњакињама као пожељним супругама за мушкарце из иностранства.
Међутим, проблем није само у неукусним изјавама. Преглед званичне странице платформе открива да Зефааф у Босни и Херцеговини промовише посебан брачни програм, организује путовања и најављује директне сусрете с муслиманкама из БиХ и њиховим породицама. Другим ријечима, представљање Бошњакиња као пожељних супруга није тек успутни садржај на друштвеним мрежама, него дио ширег пословног модела платформе.
У снимцима који су изазвали реакције представник платформе Тарек бин Захв (Tarek bin Zahw) говори на арапском језику о дјевојкама из Босне и Херцеговине које долазе на студије у Сарајево, наводно првенствено ради проналаска супруга. Притом истиче да многе носе хиџаб, имају плаве очи, „европски изглед“ и воде „чедан живот“, пише Радио Сарајево.
Посебно се задржава на износу мехра, представљајући муслиманке из БиХ као жене које не траже много и с којима се, како се може разумјети из његових изјава, може постићи повољан договор. Такав начин представљања жена своди их на неколико унапријед одабраних карактеристика: изглед, вјерску припадност, сексуалну чедност и финансијска очекивања.
У једној од објава појављују се и фотографије плавооких покривених дјевојака генерисаних вјештачком интелигенцијом. Умјесто да се говори о образовању, личности, професионалним амбицијама или слободном избору жена, оне се представљају кроз стереотипну слику пожељне супруге за одређену групу мушкараца.
У видео-снимцима објављеним на друштвеним мрежама изнесене су и тврдње о томе какве су, према представљању ове платформе, жене из појединих дијелова Босне и Херцеговине. Херцеговке су описане као снажне, искрене и одане жене које се брину о дјеци, а међу њиховим наводним карактеристикама посебно су истакнути љепота и висина.
У другим снимцима говори се о дјевојкама из Бихаћа и околних мјеста које након завршетка средње школе одлазе на студије у Сарајево.
Према тврдњама изнесеним у тим видео-снимцима, дио њих у главном граду тражи супруга како би тамо остале и засновале породицу, јер се наводно боје да би се повратком у родни крај могле суочити с мањим могућностима да пронађу животног партнера.
На својој званичној страници Зефааф се представља као платформа која муслиманима широм свијета помаже да пронађу животног партнера с којим дијеле исламске вриједности. Наводе да користе вјештачку интелигенцију и савремене технологије како би повезали потенцијалне партнере у сигурном окружењу, уз поштовање шеријатских правила.
Регистрација је бесплатна и отворена за све, али апликација нуди и плаћене претплате, као и додатне услуге за кориснике који желе помоћ у проналаску брачног партнера. Међу њима је ВИП услуга у оквиру које тим Зефаафа, према властитом опису, тражи потенцијалне супружнике умјесто корисника, предлаже одговарајуће кандидате и прати процес током три мјесеца.
Платформа нуди и сусрете уживо у земљи корисника, а процес почиње разговором путем видео-позива с породичним савјетником. У апликацији се помињу укључивање старатеља, односно велија, видео-сусрети ради упознавања уз присуство породице будуће младе, групне разговорне собе и савјетовање.
Посебно је занимљив програм који Зефааф назива „Босански брачни програм“. На својој страници платформа наводи да путује с корисницима те преузима координацију, праћење и организовање директних сусрета с Бошњакињама и њиховим породицама.
На блогу су објављени и текстови на више језика о „путовањима Зефаафа у БиХ“, представљени као начин да заинтересовани мушкарци пронађу супругу. Пријаве се, према доступним информацијама, обављају путем њиховог канала на Телеграму, а платформа наводи да не гарантује да ће путовање резултирати браком.
У историји верзија апликације на Еп стору (App Store) наведено је да је 11. септембра 2026. почело „путовање Зефаафа у БиХ“. Помињу се и покретање услуга у балканским земљама, отварање подружнице у БиХ те пријем профила младића, дјевојака и породица из Босне и Херцеговине.
Дакле, Босна и Херцеговина није само једна од земаља у којој платформа има кориснике. Она је постала посебно тржиште за које је осмишљен програм путовања и упознавања, с директним сусретима с локалним женама и њиховим породицама.
Зефааф се истовремено на својој страници представља као легитимна исламска платформа која не подржава необавезне везе, пријатељства или привремене бракове. Наводе да су сви њени оператери муслимани који се придржавају шеријатских начела. У опису апликације на Гугл плеју (Google Play) помиње се и услуга сертификованог шеријатског матичара за овјеру брачних уговора у Европи и западним земљама.
Платформа, такође, промовише систем препорука у којем корисници прикупљају бодове и остварују награде, укључујући ВИП претплату, довођењем нових чланова. На страници је приказан и податак од 366.484 уз ознаку која се односи на задовољне кориснике, али није објашњено на који начин је тај број утврђен.
Нико не може оспорити право пунољетних жена и мушкараца да слободно бирају партнера, упознају се и склапају брак у складу са својим вјерским увјерењима. Није спорно ни да постоје платформе које такве сусрете организују. Међутим, нешто сасвим друго је када се жене из једне земље представљају као посебна категорија пожељних супруга, уз наглашавање њихове боје коже, очију, одијевања и наводно ниских финансијских захтјева.
Управо ту се отвара питање односа према Бошњакињама. Њихов идентитет, образовање и животни избори не могу се свести на то да су бијеле, покривене, „чедне“ и наводно јефтине за склапање брака. Посебно је проблематично када се њихов одлазак на студије у Сарајево представља као пут до проналаска мужа, чиме се омаловажава њихова самосталност и образовни циљеви.
Ни мехр није цијена жене нити аргумент којим се она представља као повољна прилика за потенцијалног супруга. Ријеч је о праву супруге у исламском браку, а његово свођење на износ који мушкарац треба издвојити како би „добро прошао“ говори много о начину на који се жене посматрају у оваквој промоцији.
Након објављивања спорног снимка испред сарајевског кафића Диван, управа овог објекта саопштила је да се ограђује од изнесених тврдњи, да је снимак пријавила надлежним институцијама и да је особама које су га снимиле трајно забранила приступ објекту.
Остаје, међутим, питање ко контролише активности оваквих платформи у Босни и Херцеговини, на који начин организују сусрете с локалним женама и породицама те какве гаранције пружају особама које се укључују у њихове програме. Представљање пословног модела као вјерски утемељеног не ослобађа његове организаторе одговорности за начин на који говоре о женама и поступају према њима.
Након реакција на видео-снимке, огласили су се и из платформе Зефааф, поручујући да је њихова мисија омогућити муслиманима широм свијета упознавање ради брака, уз учешће родитеља и породице. Навели су да је платформа основана прије шест година, да је доступна на 33 језика и да није намијењена искључиво Босанцима.
Из Зефаафа су одбацили оптужбе да је платформа основана ради трговине женама или искоришћавања било чије части, као и повезивање с тероризмом или организацијом ДАИШ. Истакли су да је њихова услуга намијењена пунољетним женама и мушкарцима који желе ступити у брак, уз поштовање породице и закона.
Осврнули су се и на посјете Босни и Херцеговини, наводећи да је Тарек бин Захв током боравка био у пратњи супруге и дјеце. Тврде да особе које су их угостиле нису њихови представници, да с платформом нису имале пословне договоре нити су добиле накнаду за изјаве или гостопримство.
Додали су да су објављивали садржаје о историји, природи и људима Босне те да су спремни исправити евентуалне нетачне информације на основу провјерених чињеница. Поручили су и да жена није роба, да њено достојанство не зависи од националности те да прихватају аргументовану критику, али одбацују клевете, пријетње и понижавање.
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