Полиција најавила појачане контроле: Ево шта ће провјеравати код возача

Аутор:АТВ редакција
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На подручју Полицијске управе Приједор од 9. до 11. новембра биће спроведена регионална акција појачане контроле учесника у саобраћају, с посебним акцентом на техничку исправност моторних возила и посједовање зимске опреме.
Из Полицијске управе Приједор апелују на возаче да поштују саобраћајне прописе и посебну пажњу обрате на техничку исправност својих возила.
Подсјећају и да је зимска опрема обавезна од 1. новембра до 1. априла.
Према Правилнику о саобраћају у зимским условима, возачи морају имати једну од сљедећих комбинација зимске опреме:
- Зимске гуме (MS, M+S, M&S, Snow Winter и друге) на свим точковима возила.
- Зимске гуме на погонским точковима, уз ланце за снијег или друге уређаје за повећање приањања, спремне за постављање на најмање два погонска точка.
- Љетне гуме на свим точковима, с најмањом дубином шаре од четири милиметра, уз ланце за снијег или друге уређаје за повећање приањања, спремне за постављање на најмање два погонска точка.
Из полиције позивају возаче да провјере исправност возила и обезбиједе прописану зимску опрему како би допринијели безбједности свих учесника у саобраћају.
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