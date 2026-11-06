Logo

Полиција најавила појачане контроле: Ево шта ће провјеравати код возача

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
06.11.2026 11:28

Коментари:

0
Полиција најавила појачане контроле: Ево шта ће провјеравати код возача
Фото: ATV

На подручју Полицијске управе Приједор од 9. до 11. новембра биће спроведена регионална акција појачане контроле учесника у саобраћају, с посебним акцентом на техничку исправност моторних возила и посједовање зимске опреме.

Из Полицијске управе Приједор апелују на возаче да поштују саобраћајне прописе и посебну пажњу обрате на техничку исправност својих возила.

Подсјећају и да је зимска опрема обавезна од 1. новембра до 1. априла.

Према Правилнику о саобраћају у зимским условима, возачи морају имати једну од сљедећих комбинација зимске опреме:

- Зимске гуме (MS, M+S, M&S, Snow Winter и друге) на свим точковима возила.

- Зимске гуме на погонским точковима, уз ланце за снијег или друге уређаје за повећање приањања, спремне за постављање на најмање два погонска точка.

- Љетне гуме на свим точковима, с најмањом дубином шаре од четири милиметра, уз ланце за снијег или друге уређаје за повећање приањања, спремне за постављање на најмање два погонска точка.

Из полиције позивају возаче да провјере исправност возила и обезбиједе прописану зимску опрему како би допринијели безбједности свих учесника у саобраћају.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

контрола саобраћаја

Приједор

Коментари (0)

Више из рубрике

Вјештачка интелигенција интернет друштвене мреже подаци

Друштво

Један позив, милиони на рачуну: Помоћу АИ лажирали гласове и лица па украли 129 милиона долара

2 ч

0
спавање кревет сан ноћ снови ноћне море

Друштво

Спавате дуго, а стално сте уморни: Можда сте на прагу депресије?

2 ч

0
Jesen, vremenska prognoza

Друштво

Октобар ове године најтоплији у историји

2 ч

0
Загађен ваздух у Бањалуци.

Друштво

У овим градовима ваздух нездрав за осјетљиве групе људи

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима