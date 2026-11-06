Аутор:АТВ редакција
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Октобар ове године био је најтоплији откако се води евиденција, саопштено је из Европске службе за климатске промјене.
У саопштењу се наводи да је сада "сасвим сигурно да ће температура порасти за 1,5 степени Целзијусових у односу на прединдустријске нивое", пренио је Ројтерс.
Према подацима Коперникуса, ова година је друга заредом у којој се биљежи рекордна температура у октобру, преноси Срна.
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