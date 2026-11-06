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У Српској рођено 15 беба

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АТВ редакција
06.11.2026 08:15

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беба пелене пемпас
Фото: Pexels/ Emma Bauso

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 15 беба, шест дјевојчица и девет дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Седам беба рођено је у Бањалуци, двије у Приједору, а по једна беба у Добоју, Фочи, Требињу, Невесињу, Градишци и Источном Сарајеву.

У Бањалуци су рођене три дјевојчице и четири дјечака, у Приједору дјечак и дјевојчица, у Добоју, Фочи, Невесињу и Градишци по један дјечак, а у Требињу и Источном Сарајеву по једна дјевојчица.

Порода није било у Зворнику и Бијељини.

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Тагови :

рођене бебе

бебе

Република Српска

Породилишта

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