Аутор:АТВ редакција
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Прочитајте викенд хороскоп за свих 12 хороскопских знакова и сазнајте шта вам звијезде доносе на пољу љубави, посла и здравља.
Ован
Пред вама је викенд пун енергије и жеље за промјенама. Могли бисте донијети одлуку коју већ неко вријеме одлажете. На љубавном плану очекује вас занимљив сусрет или разговор који ће вам измамити осмијех. Припазите да не трошите превише енергије на неважне ствари.
Бик
Викенд вам доноси прилику за одмор и уживање у малим стварима. Посветите се породици и људима који вам значе. Слободни би могли упознати особу која ће их заинтересовати на први поглед, док заузетима слиједи више блискости и разумијевања. Пријаће вам боравак на свјежем ваздуху.
Близанци
Очекује вас динамичан викенд испуњен позивима, порукама и дружењима. Неко би могао да вам предложи занимљив излазак или кратко путовање. На љубавном плану могуће је изненађење од особе од које то најмање очекујете. Не доносите важне одлуке у журби.
Рак
Емоције ће током викенда бити наглашене, па ћете више него иначе размишљати о односима са блиским људима. Могуће је рјешавање неспоразума који вас већ неко вријеме оптерећује. Слободни Ракови могли би добити поруку која ће им поправити расположење. Пронађите вријеме за себе.
Лав
Пред вама су дани у којима ћете бити у центру пажње. Искористите добру енергију за дружења, нова познанства и активности које вас испуњавају. На љубавном плану очекује вас занимљив развој ситуације. Ипак, покушајте да не инсистирате увијек на томе да буде по вашем.
Дјевица
Викенд је идеалан за сређивање обавеза које сте оставили по страни. Ипак, немојте дозволити да вам кућни послови одузму све слободно вријеме. У љубави је важно да јасно кажете шта осјећате. Неко би могао показати да му је стало више него што сте мислили.
Вага
Звијезде вам доносе потребу за хармонијом, лијепим тренуцима и дружењем. Могуће је познанство које ће вас пријатно изненадити. Заузете Ваге требало би да посвете више пажње партнеру и заједничким плановима. Финансије захтијевају мало више опреза.
Шкорпија
Интуиција ће вам бити посебно изражена, па обратите пажњу на оно што вам осјећај говори. Викенд може донијети важан разговор или откривање нечега што вам је раније промакло. У љубави вас очекују страст и снажне емоције. Избјегавајте непотребне расправе.
Стријелац
Пред вама је викенд који доноси жељу за авантуром и промјеном свакодневице. Ако имате прилику за путовање или излет, прихватите је. Слободни би могли упознати особу сличних интересовања. Заузетима слиједи више заједничких тренутака и доброг расположења.
Јарац
Вријеме је да успорите и предахнете од бројних обавеза. Викенд вам доноси прилику да размислите о плановима за наредни период. На љубавном плану важно је да не скривате емоције иза озбиљности. Пријаће вам разговор са особом којој вјерујете.
Водолија
Очекују вас занимљиви сусрети и неочекивани обрти. Неко из прошлости могао би се поново јавити и покренути питања о којима сте мислили да сте већ одлучили. У љубави будите отворени за нова искуства, али не журите са закључцима. Викенд је повољан за креативност.
Рибе
Викенд вам доноси потребу за миром, њежношћу и повлачењем од свакодневне гужве. Посветите се људима уз које се осјећате опуштено. Слободне Рибе могле би доживјети лијеп тренутак са особом која им се већ неко вријеме допада. Не занемарујте одмор и сан.
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