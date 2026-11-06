Аутор:АТВ редакција
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Православни вјерници сутра, 7. новембра, обиљежавају Митровске или јесење задушнице, дан посвећен молитвеном сјећању на преминуле чланове породице, рођаке, пријатеље и све оне који више нису међу живима.
Митровске задушнице обиљежавају се у суботу уочи Митровдана, празника Светог великомученика Димитрија, који се прославља 8. новембра.
Задушнице су један од четири велика дана у години када се православни хришћани посебно моле за душе упокојених. Тога дана у храмовима се служе Света литургија и парастоси, а вјерници доносе имена својих преминулих како би била поменута у молитви.
Обичај је да се на Задушнице излази на гробља, гдје се пале свијеће, уређују гробна мјеста и прислужује свијећа за покој душе преминулих. Вјерници обично припремају и кољиво, односно кувано жито, које се освећује у цркви.
Жито има посебну симболику у православној традицији. Оно подсјећа на вјеру у васкрсење и вјечни живот, јер као што зрно посијано у земљу доноси нови живот, тако и хришћани вјерују у васкрсење мртвих.
На овај дан вјерници се сјећају својих најмилијих и кроз молитву, паљење свијећа и добра дјела чувају успомену на њих. Према црквеном учењу, суштина Задушница није у богатству трпезе и количини хране која се износи на гробље, већ у молитви, милосрђу и сјећању на упокојене.
Уколико неко није у могућности да посјети гробове својих најмилијих, може отићи у храм и присуствовати богослужењу, јер се молитвени помен може дати и без одласка на гробље.
Митровске задушнице прилика су да се вјерници сјете оних који су оставили траг у њиховим животима, упуте молитву за покој њихових душа и подсјете на важност породице, љубави и међусобног поштовања.
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