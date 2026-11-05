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Разочарење у Лото 5 извлачењу: Све ''танко''

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АТВ редакција
05.11.2026 21:08

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Разочарење у Лото 5 извлачењу: Све ''танко''
Фото: screenshot / ATV

Огромна већина играча Лото 5 остали су кратких рукава у посљедњем колу игре коју заједно организују Лутрија Републике Српске и Државна лутрија Србије.

Није било главног добитка 5+1 вриједног око 400 хиљада марака, али није било ниједне петице.

Највећи добитак остварио је један играч који је погодио додатни број и четири са главне комбинације.

Он је освојио нешто мање од 3.400 КМ.

Било је шест играча који су погодили четворке и они су добили по 220 КМ.

У овом колу није уплаћена ни добитна Џокер комбинација, па ће тако фонд за наредно коло расти.

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Тагови :

Лото 5

Лото 5 извлачење

Лото 5 резултати

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