Разочарење у Лото 5 извлачењу: Све ''танко''

Аутор:АТВ редакција
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Огромна већина играча Лото 5 остали су кратких рукава у посљедњем колу игре коју заједно организују Лутрија Републике Српске и Државна лутрија Србије.
Није било главног добитка 5+1 вриједног око 400 хиљада марака, али није било ниједне петице.
Највећи добитак остварио је један играч који је погодио додатни број и четири са главне комбинације.
Он је освојио нешто мање од 3.400 КМ.
Било је шест играча који су погодили четворке и они су добили по 220 КМ.
У овом колу није уплаћена ни добитна Џокер комбинација, па ће тако фонд за наредно коло расти.
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