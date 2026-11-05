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Додик се обратио ученицима са Лауша: Велико поштовање

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АТВ редакција
05.11.2026 22:19

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Додик се обратио ученицима са Лауша: Велико поштовање
Фото: АТV

Предсједник Милорад Додик честитао је ученицима и наставницима Основне школе "Свети Сава" са Лауша на изузетном успјеху на СТЕМ олимпијади у Риму гдје су освојили 17 медаља.

"Десет ученика и 17 медаља — резултат којим сте обрадовали Бањалуку и цијелу Републику Српску", рекао је Додик.

Истакао је да њихово знање, труд и упорност заслужују велико поштовање, као и посвећеност наставника који су вас припремали и подржавали.

"Наша је обавеза да стварамо услове у којима ће ваш таленат моћи да се развија и да постижете нове успјехе. Бањалука и Српска су поносне на вас", написао је Додик на Иксу.

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Тагови :

Милорад Додик

Бањалука

ученици

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