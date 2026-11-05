Додик се обратио ученицима са Лауша: Велико поштовање

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик честитао је ученицима и наставницима Основне школе "Свети Сава" са Лауша на изузетном успјеху на СТЕМ олимпијади у Риму гдје су освојили 17 медаља.
"Десет ученика и 17 медаља — резултат којим сте обрадовали Бањалуку и цијелу Републику Српску", рекао је Додик.
Истакао је да њихово знање, труд и упорност заслужују велико поштовање, као и посвећеност наставника који су вас припремали и подржавали.
"Наша је обавеза да стварамо услове у којима ће ваш таленат моћи да се развија и да постижете нове успјехе. Бањалука и Српска су поносне на вас", написао је Додик на Иксу.
Честитам ученицима Основне школе "Свети Сава" са Лауша и наставницима на изузетном успјеху на СТЕМ олимпијади у Риму. Десет ученика и 17 медаља — резултат којим сте обрадовали Бањалуку и цијелу Републику Српску!
Ваше знање, труд и упорност заслужују велико поштовање, као и посвећеност наставника који су вас припремали и подржавали. Наша је обавеза да стварамо услове у којима ће ваш таленат моћи да се развија и да постижете нове успјехе.
Бањалука и Српска су поносне на вас!— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 5, 2026
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