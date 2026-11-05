Кличићи се вратили кући након 36 година у туђини и јасно поручили: Губљење времена

Аутор:АТВ редакција
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Људи који су деценијама живјели и радили у иностранству одлучују се вратити, доносећи искуство и знање које желе искористити у свом крају.
Међу њима су Саид и Раза Кличић, који су се након 36 година вратили у Цазин.
Након 36 година проведених у иностранству, Саид и Раза Кличић поново су у Цазину. Отишли су у потрази за бољим животом, а Саид је током година изградио професионалну каријеру кувара. Радио је на различитим одредиштима, стицао искуство и кувао за врхунске спортисте и учеснике великих међународних такмичења. Ипак, жеља за повратком у родни крај годинама је била присутна.
"Онда смо се ја и супруга одлучили доћи ту у завичај гдје смо рођени, гдје смо се и упознали, гдје смо основали породицу. Та ме жеља годинама вукла”, рекао је Саид Кличић за "БХРТ".
А оно што су затекли по повратку, каже Саид, знатно је друкчије од времена када су одлазили. Сматра да су стандарди данас бољи, да Цазин има садржаје и могућности којих раније није било те да се и у Крајини може пронаћи посао и пристојно зарадити за породицу.
"Углавном имамо радна мјеста да човјек дође и каже данас: 'Ја могу радити и зарадити за своју породицу, исто као што зарадим горе'. У Њемачкој су плате веће, али су већи и трошкови, све су већи издаци”, додао је Саид Кличић.
Повратак за њих није значио само повратак старом начину живота. Саид на властитом имању жели развити гастрономску понуду, спојити богату кухињу, домаће производе и природу. Раза је већ укључена у домаћу производњу, а њихове производе редовито нуди купцима на тржници.
"Нас двоје производимо све што имамо у нашем воћњаку. Неке ствари морамо купити и набавити. Гледамо да је домаће и добро. Правимо мармеладу, сокове, разне намазе. Ја сам иначе на тржници, већ имам неки дио за себе, неке среће, неког ужитка и неког рада”, истакла је Раза Кличић.
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