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Шта нас очекује током викенда? Стиже промјена времена

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АТВ редакција
06.11.2026 06:49

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Шта нас очекује током викенда? Стиже промјена времена
Фото: АТВ/Бранко Јовић

На југу и југозападу Босне и Херцеговине данас ће бити претежно сунчано, док се у осталим крајевима очекује више облака, уз дјелимично разведравање послије подне, прогноза је Федералног хидрометеоролошког завода (ФХМЗ).

Ујутро је магла могућа у Бихаћу и Бугојну, а вјетар ће бити слаб, источног и сјевероисточног смјера.

Најнижа јутарња температура ваздуха кретаће се од два степена у Ливну до седам у Мостару, док ће највиша дневна бити од шест степени у Бихаћу до 15 у Мостару.

У Сарајеву се очекује умјерено облачно вријеме, уз јутарњу температуру око четири и дневну око осам степени.

Временска прогноза за викенд

У суботу се очекује сунчано вријеме уз умјерену облачност. По котлинама и уз ријеке могућа је магла или ниска облачност.

Јутарња температура ваздуха биће од минус један до пет, на југу до 10 степени, а дневна од пет до 11, на југу до 18 степени.

У недјељу ће бити умјерено до претежно облачно, а послије подне и током ноћи локално је могућа слаба киша.

Јутарња температура биће од нула до шест, на југу до 10 степени, док ће се дневна кретати од шест до 11, на југу до 16 степени.

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