43 незгоде и 16 повријеђених за два дана: МУП упозорава, казне и до 400 КМ!

Аутор:Марија Милановић
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43 саобраћајне незгоде и 16 повријеђених за један дан. То није нека црна статистика из прошлости већ биланс из Републике Српске у протекла два дана.
Мрак који је почео падати око 17.00 часова и магловита јутра у којима многи журе на посао. Да ли смо спремни за зиму и како ће се одвијати саобраћај у отежаним сезонским условима, о овој и другим темама, за АТВ говорио је Данко Тонић, главни инспектор јединице полиције за безбједност саобраћаја МУП-а Републике Српске.
„Свједоци смо да смо у протеклим данима имали погоршање временских услова, мокре коловозе, гужве у саобраћају, а што се свакако одражава на повећање броја настанка саобраћајних незгода“, рекао је инспектор Тонић.
Према његовим ријечима, временске промјене, односно неприлике нису једини и главни узрочних саобраћајних незгода већ добрим дијелом на саобраћај и исходе утиче начин вожње и спремност возача за сезону, која је дошла.
„По влажном коловозу зауставни пут је много дужи и наравно да свијест возача још увијек није прилагођена овим усовима вожње са сувих на мокре коловозе“, јасан је Тонић.
Број незгода у Републици Српској
Стање по питању безбједности саобраћаја 2026. години је знатно повољније у односу на исти период током претходне године, наводи Тонић.
„У току ове године па све до данас у саобраћајним незгодама на путевима Републике Српске, смртно је страдало 80 лица што је чак за 30 лица мање у односу на прошлу годину. Такође, имамо и смањење саобраћајних незгода са тешким тјелесним повредама, али и повећање саобраћајних незгода са материјалном штетом и лаким тјелесним повредама“, наводи Тонић.
Гдје се најчешће догађају саобраћајне незгоде?
„Према статистичким подацима министарства унутрашњих послова Републике Српске, саобраћајне незгоде се најчешће дешавају у насељу и на магистралним путевима, а најређе на ауто-путевима“, казао је Тонић.
Подсјећања ради, зимска опрема у Републици Српској обавезна је од 1. новембра.
Из Ауто-мото савеза Републике Српске поручили су да ће од 30. октобра до 20. новембра омогућити возачима бесплатну провјеру возила за зимску сезону, речено је Срни у АМС-у.
Зимска опрема подразумијева зимске гуме на свим точковима, зимске гуме на погонским точковима и ланце за снијег, или гуме за љетњу употребу на свим точковима с најмањом дубином профила од четири милиметра и ланце за снијег.
Умјесто ланаца за снијег могу да се користе други уређаји за повећање тракције приправне за постављање на најмање два погонска точка.
Треба провјерити техничку исправност управљачког и кочионог система, расхладну и кочиону течност, стање и пуњење акумулатора, исправност свјетлосно-сигналних уређаја, уређаје за брисање вјетробрана и прање вјетробранског стакла, вентилацију у возилу. Уколико је могуће потребно је провјерити и исправност амортизера.
„Зимска опрема је обавезна од 1. новембра до 1. априла и возачи су свакако прилично припремљени за вожњу у зимским условима и свједоци смо гужви пред вулканизерским радњама. Пјешаци су једна од најугроженијих категорија и свакако да би се требали придржавати закона о учествовању истих у саобраћају. Кориштење слушалица, кретање по коловозу ван насеља користити свјетлоодбојни прслук како би били што више уочљиви и што би сами могли промијенити је ношење свијетлију гардеробу и поменуте прслуке“, говори Тонић.
Када је у питању кориштење прслука, није толико присутно у пракси али како Тонић поручује, план је мијењања поменуте праксе.
„Код возача очигледно није у довољној мјери ни присутна свијест о неправилном кориштењу мобилног телефона за вријеме управљања возилом јер ако узмемо у обзир да возило при брзини од 50 километара на сат за једну секунду пређе 14 метера, можемо бити свјесни шта значи та секунда одсутности“, рекао је Тонић.
МУП Српске поред директне контроле, односно контролисања возача који управљају возило и непрописно користе мобилни телефон врши контролу саобраћа и путем паметних камера", напомиње Тонић. Камере су распоређене на територији читаве Републике Српске.
„Новчана казна је прописана Законом о основама безбједности саобраћаја на путевима БиХ и прописана је у распону од 200 до 400 КМ“, напоменуо је Тонић.
С обзиром да долази сезона слава, МУП Српске ће наставити с активностима на идентификацију возача, који управљају возилом и конзумирају алкохол зарад искључивања из саобраћаја.
„Вршићемо контролу возача и на психоактивне супстанце као и посједовање зимске опреме“, закључује Тонић.
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