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Инспекција у Српској уништила 4,5 тоне меса, изречене казне од 87.000 КМ

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Славиша Ђурковић
06.11.2026 07:16

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Инспекција у Српској уништила 4,5 тоне меса, изречене казне од 87.000 КМ
Фото: АТВ

Републичка ветеринарска инспекција у овој години повукла је из промета и уништила око 4,5 тоне меса и производа од меса због неправилности, потврђено је за АТВ из Инспектората Републике Српске.

Према подацима достављеним АТВ-у, републичка ветеринарска инспекција током 2026. године извршила је 656 контрола у месницама, велепродајним и малопродајним објектима, кланицама, фармама, складиштима и производним погонима.

Због утврђених неправилности изречено је 156 управних мјера, док су контролисаним субјектима изречене новчане казне у укупном износу од 87.000 КМ.

Из Инспектората појашњавају да су месо и производи од меса повлачени из промета због непотпуних декларација, истеклог рока употребе или промјена сензорних својстава.

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Ветеринарска инспекција свакодневно контролише производњу и промет меса, а посебна пажња посвећена је поријеклу производа, условима складиштења и исправности документације.

Контролама се провјерава да ли количине меса у расхладним витринама и хладњачама одговарају пословној документацији трговаца, као и да ли су подаци о поријеклу, датуму производње и року трајања тачни.

Месо
Месо
ATV

Из Инспектората су за АТВ потврдили и да републичка ветеринарска инспекција ове године није утврдила случајеве продаје одмрзнутог меса као свјежег у малопродајним објектима.

Поред републичке инспекције, свакодневне контроле обављају и ветеринарске инспекције јединица локалне самоуправе, које у случају утврђених неправилности предузимају управне и прекршајне мјере.

Обавезна контрола меса током свињокоља

Из Инспектората Републике Српске упозорили су и на обавезе грађана уочи сезоне традиционалног свињокоља.

Иако клање свиња за потребе властитог домаћинства није забрањено нити ограничено законом, власници су обавезни да одмах након клања обезбиједе испитивање меса на присуство ларви трихинеле.

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Ова обавеза прописана је Правилником о мјерама за сузбијање и искорјењивање трихинелозе животиња.

Из Инспектората наглашавају да традиционални свињокољ за потребе домаћинства не подлијеже редовним службеним контролама ветеринарске инспекције, јер није ријеч о регистрованој производњи меса намијењеног јавној потрошњи.

Одговорност за безбједност меса намијењеног исхрани чланова домаћинства искључиво је на власнику.

Уколико овлашћена ветеринарска организација утврди присуство трихинеле, о томе обавјештава инспекцију, која предузима мјере за спречавање ширења заразе.

У том случају месо, труп, изнутрице и сви нуспроизводи уништавају се под надзором инспектора, док се на газдинству спроводе заштитне мјере, укључујући ванредну дератизацију, дезинфекцију и чишћење објеката за смјештај животиња.

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Тагови :

месо

Инспекторат Републике Српске

Свињокољ

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