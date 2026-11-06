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У овим градовима ваздух нездрав за осјетљиве групе људи

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АТВ редакција
06.11.2026 09:34

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Загађен ваздух у Бањалуци.
Фото: АТВ

Ваздух је јутрос нездрав за осјетљиве групе људи у Травнику, Какњу, Маглају, Зеници и Сарајеву.

Мјерење у 8.00 часова показало је да је индекс квалитета ваздуха у Травнику 134, Какњу 131, Маглају 113, Зеници 104 и Сарајеву 102, објављено је на интернет страници "Зрак.екоакција".

Због тога би људи који имају проблеме са органима за дисање, срчани болесници, старији, као и труднице и дјеца требали смањити продужена или већа напрезања током боравка напољу.

Сви остали требали би ограничити продужена или већа напрезања током боравка напољу.

Умјерено загађен ваздух је у Добоју са индексом 96, Бањалуци 95, Тешњу 89, Јајцу 84, док је индекс 73 измјерен у Приједору, 69 Вогошћи, 66 Ливну, 61 Бихаћу, те на Иван седлу 56.

Вриједност индекса квалитета ваздуха од нула до 50 је добар, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав, а више од 300 опасан по здравље.

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Тагови :

загађен ваздух

Сарајево

Зеница

Маглај

Какањ

Травник

загађење

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