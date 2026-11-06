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Бојево гађање од 9. до 20. новембра код Пала

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АТВ редакција
06.11.2026 12:12

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МУП Републике Српске полиција кадети Залужани униформа
Фото: ATV

На стрелишту Стамболчић недалеко од Пала од 9. до 20. новембра припадници Полицијске управе Источно Сарајево изводиће бојево гађање, саопштено је из општине Пале.

Из Општинске управе апелују да грађани тих дана буду опрезни приликом кретања у близини ове дионице пута, те да имају стрпљења и разумијевања.

Програм прецизног бојевог гађања спроводиће полицијски службеници у практичном руковању ватреним оружјем, преноси Срна.

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Тагови :

бојево гађање

Пале

саопштење

Оружје

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