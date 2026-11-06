Аутор:АТВ редакција
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На стрелишту Стамболчић недалеко од Пала од 9. до 20. новембра припадници Полицијске управе Источно Сарајево изводиће бојево гађање, саопштено је из општине Пале.
Из Општинске управе апелују да грађани тих дана буду опрезни приликом кретања у близини ове дионице пута, те да имају стрпљења и разумијевања.
Програм прецизног бојевог гађања спроводиће полицијски службеници у практичном руковању ватреним оружјем, преноси Срна.
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