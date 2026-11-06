Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској сутра се очекује промјенљиво до потпуно облачно вријеме, уз сунчане периоде на југу и истоку, док је понегдје ујутро могућа магла, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Током већег дијела дана преовладаваће облачно вријеме, а у Херцеговини током наредне ноћи могућа је и слаба киша. У осталим крајевима доћи ће до смањења облачности.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, источних смјерова, а на југу повремено и појачан.
Минимална температура ваздуха износиће од минус један до пет степени, на југу до осам, док ће у вишим предјелима бити и до минус три степена.
Максимална температура ваздуха кретаће се од седам степени у вишим предјелима и мјестима са маглом до 13 степени на истоку, док ће на југу достићи 17 степени Целзијусових.
У недјељу, 8. новембра, биће промјенљиво облачно уз сунчане периоде, док се на југу очекује више облачности, уз кишу и пљускове. Средином дана облачност ће се са југа ширити ка осталим крајевима, доносећи повремено слабу кишу.
Минимална температура ваздуха биће од минус један до четири степена, на југу до девет, а у вишим предјелима до минус три степена. Највиша дневна температура износиће од 10 до 16 степени, а у вишим предјелима око седам степени.
У понедјељак, 9. новембра, преовладаваће облачно вријеме са кишом, уз повремене сунчане периоде, нарочито у Херцеговини. Увече се очекује смањење облачности са југа и запада.
Јутарња температура биће од четири до седам степени, на југу до 12, а у вишим предјелима око два степена. Највиша дневна температура кретаће се од 11 до 16 степени, а у вишим предјелима око осам степени.
У уторак, 10. новембра, биће облачно уз слабу кишу, док ће на југу и истоку бити и сунчаних интервала. Минимална температура ваздуха износиће од три до седам степени, на југу до 13, а максимална од 12 до 17 степени Целзијусових. У вишим предјелима највиша температура биће око осам степени.
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