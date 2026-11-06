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Полиција у Требињу: Не ширите дезинформације о мушкарцу који мами дјецу

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АТВ редакција
06.11.2026 13:51

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Полицијска управа Требиње демантовала је информације које су се појавиле на друштвеним мрежама, а према којима непознати мушкарац у близини требињских школа покушава да намами дјецу у аутомобил нудећи им слаткише.

Како је саопштено из полиције, након појављивања тврдњи да мушкарац у црвеном „голфу“ позива дјецу да уђу у возило, полицијски службеници спровели су детаљну истрагу и утврдили да су ове информације лажне.

Из Полицијске управе Требиње апеловали су на грађане да не шире непровјерене информације путем друштвених мрежа и апликација за комуникацију.

Упозорили су да ширење оваквих тврдњи узнемирава јавност, изазива страх код родитеља и неоправдано ремети јавни ред и мир.

Истовремено, позвали су грађане да свако сумњиво понашање појединаца или кретање сумњивих возила одмах пријаве најближој полицијској станици или на бесплатни број телефона 122.

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Тагови :

Требиње

деманти

Полиција

ПУ Требиње

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