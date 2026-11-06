Полиција у Требињу: Не ширите дезинформације о мушкарцу који мами дјецу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Полицијска управа Требиње демантовала је информације које су се појавиле на друштвеним мрежама, а према којима непознати мушкарац у близини требињских школа покушава да намами дјецу у аутомобил нудећи им слаткише.
Како је саопштено из полиције, након појављивања тврдњи да мушкарац у црвеном „голфу“ позива дјецу да уђу у возило, полицијски службеници спровели су детаљну истрагу и утврдили да су ове информације лажне.
Из Полицијске управе Требиње апеловали су на грађане да не шире непровјерене информације путем друштвених мрежа и апликација за комуникацију.
Упозорили су да ширење оваквих тврдњи узнемирава јавност, изазива страх код родитеља и неоправдано ремети јавни ред и мир.
Истовремено, позвали су грађане да свако сумњиво понашање појединаца или кретање сумњивих возила одмах пријаве најближој полицијској станици или на бесплатни број телефона 122.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму