Одржан 13. Сарајево Маркетинг Самит: Пажња привлачи, повјерење и памћење граде брендове

Аутор:АТВ редакција
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Тринаести Сарајево Маркетинг Самит окупио је јуче у Сарајеву директоре маркетинга, бренд менаџере и представнике компанија, агенција и истраживачких кућа из Босне и Херцеговине и регије.
Под слоганом “Not Just Seen”, овогодишње издање било је посвећено изазову привлачења пажње публике, изградње повјерења и дугорочног памћења брендова у времену убрзаног развоја технологије, вјештачке интелигенције и све веће продукције маркетиншких садржаја.
Учесници су имали прилику чути међународне и регионалне стручњаке, упознати се с примјерима из праксе и разговарати о промјенама у маркетингу, понашању потрошача и новим тржишним изазовима.
“Већ 13 година окупљамо маркетиншке стручњаке с циљем едукације и повезивања. Задовољни смо овогодишњим одазивом, посебно интересовањем директора маркетинга и бренд менаџера. Тржиште се константно мијења, нарочито под утјецајем умјетне интелигенције, због чега је важно да размјењујемо искуства и заједно тражимо одговоре на питања како даље развијати брендове и маркетиншке процесе. Ове године фокусирали смо се на пажњу, али и на оно што долази након ње - способност бренда да остане запамћен”, казао је Емир Муратовић, Шиф Маркетинг Офисер у агенцији Алтермедиа и организатор Сарајево Маркетинг Самита.
Програм је отворио кеyноте говорник Сорин Патилинет, међународни стручњак за маркетиншку ефективност, познат и као Д Маркетинг Инжињер, с искуством рада у компанијама Марс и ПепсиКо. У предавању “Атеншн, емошн, енд мемори стил вин ин д ејџ оф АИ” говорио је о значају пажње, емоције и памћења за успјешну маркетиншку комуникацију.
Истакао је да вјештачка интелигенција може бити вриједан алат у креативном процесу, али не и замјена за људску креативност и стварање емоционалне везе с публиком. Посебно је нагласио важност прве три секунде рекламног садржаја, када бренд мора привући пажњу и јасно представити свој идентитет.
"Ако немате пажњу публике, све остало губи смисао. Емоција је најједноставнији пут до потрошача, а памћење је оно што на крају прави разлику. Брендови требају имати јасну причу и бити досљедни, док вјештачка интелигенција може бити подршка, али људска креативност и даље има пресудну улогу", истакао је Патилинет.
О промјенама у понашању потрошача и новим правилима комуникације говорили су и други регионални стручњаци. Иван Јунаковић, директор Ипсоса Хрватска, говорио је о генерацији З, пажњи и лојалности брендовима, док је Амела Ченгић, директор маркетинга и комерцијалне изврсности Коца-Кола ХБЦ Адриа, представила како глобални брендови граде локалну релевантност и прилагођавају комуникацију специфичностима тржишта.
Наташа Павловић, међународна маркетинг и ритејл лидерка, отворила је питање цјелокупног корисничког искуства и све шире улоге маркетинга у повезивању с купцима и остваривању пословних резултата.
Посебан дио програма био је посвећен конкретним пословним примјерима и алатима. Горан Совиљ и Јулиан Рангелов из компаније ГМД Солушнс представили су нове могућности организације наградних игара, с фокусом на технологију, корисничко искуство и додатну вриједност за компаније и потрошаче.
Др Ивана Успенски, Хед оф Инсајтс енд Ченел Планинг у компанији Хартс Јунајтед из Дизелдорфа, говорила је о споју података, креативности и пословне ефективности кроз предавање “Редундант бај Дизајн: Ват д Стронгест Системс Кип Дет Ефисиенси Вуд Кат”, истичући важност елемената који доносе стварне резултате, чак и када нису усмјерени искључиво на ефикасност.
Домаћи примјер успјешне интегрисане комуникације представиле су Нађа Лутвикадић Фочо и Алма Бичакчић из компаније БХ Телеком. Кроз предавање “8 јиерс. Уан Сити. А милион сторис.” говориле су о кампањи “Моје Сарајево. Моја прича”, реализованој на Сарајево Филм Фестивалу. Кампања, која је повезала бренд, град и један од најзначајнијих регионалних културних догађаја, остварила је више од 5,6 милиона прегледа садржаја.
Завршни дио 13. Сарајево Маркетинг Самита обиљежила је додјела признања. Награде Маркетинг Суперстар добиле су Марија Колобарић из компаније Мегле, Алдина Хаџић, менаџер франшизе за Манго у БиХ, и Аида Стамболић, бренд менаџер у Сарантису.
Додијељена су и признања за најбоље пројекте. Тако је награда за Бренд иновацију припала бренду Смокице компаније Атлантик Група, Кампања вриједна пажње је “Жар за будућност” компаније дм, док је награду за Рибрендинг кампању освојила кампања “ПИК се вратио”.
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