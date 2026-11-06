Лијепе вијести стижу из Дервенте: За бебе исплаћено 47.000 КМ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Дервенти је за једнократну новчану помоћ за новорођену дјецу од августа до краја октобра исплаћено 47.000 КМ, односно по хиљаду КМ за свако рођено дијете.
Новац је исплаћен на основу 47 поднесених захтјева, а међу њима је 22 другорођених, 19 прворођених, четворо трећерођених и двоје која су рођена као четврто дијете.
Из Одјељења за привреду и друштвене дјелатности саопштено је да се исплате врше једном мјесечно ради ефикасније реализације ове мјере.
БиХ
Са тржишта повучено и уништено 37 дјечијих ходалица
Од почетка године до 30. октобра Градској управи поднесена су укупно 152 захтјева која се односе на 156 новорођених беба.
Из Градске управе су подсјетили да је од септембра ове године једнократна новчана помоћ за новорођену дјецу повећана са 500 на 1.000 КМ.
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
20 ч0
Градови и општине
21 ч0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму