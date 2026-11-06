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Лијепе вијести стижу из Дервенте: За бебе исплаћено 47.000 КМ

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АТВ редакција
06.11.2026 15:18

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Беба
Фото: pexels/Evgeniya Davydova

У Дервенти је за једнократну новчану помоћ за новорођену д‌јецу од августа до краја октобра исплаћено 47.000 КМ, односно по хиљаду КМ за свако рођено дијете.

Новац је исплаћен на основу 47 поднесених захтјева, а међу њима је 22 другорођених, 19 прворођених, четворо трећерођених и двоје која су рођена као четврто дијете.

Из Од‌јељења за привреду и друштвене д‌јелатности саопштено је да се исплате врше једном мјесечно ради ефикасније реализације ове мјере.

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Од почетка године до 30. октобра Градској управи поднесена су укупно 152 захтјева која се односе на 156 новорођених беба.

Из Градске управе су подсјетили да је од септембра ове године једнократна новчана помоћ за новорођену д‌јецу повећана са 500 на 1.000 КМ.

(СРНА)

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Тагови :

беба

Дервента

Једнократна помоћ

Новорођенче

рођене бебе

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