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Сарајево: Потврђена уређена оптужница против возача трамваја за изазивање несреће

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АТВ редакција
06.11.2026 15:04

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Сарајево: Потврђена уређена оптужница против возача трамваја за изазивање несреће
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Кантонални суд у Сарајеву потврдио је уређену оптужницу Тужилаштва КС против возача трамваја Аднана Касаповића због тешког кривичног дјела против безбједности јавног саобраћаја, саопштено је данас из Суда.

Касаповић је оптужен да је 12. фебруара у Сарајеву, возећи трамвај, изазвао несрећу у којој је погинуо пјешак, док је малољетна особа задобила тешке повреде опасне по живот.

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У несрећи је још једно лице лакше повријеђено.

(Срна)

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Тагови :

Сарајево

Искакање трамваја у Сарајеву

Оптужница

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