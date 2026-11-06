Сарајево: Потврђена уређена оптужница против возача трамваја за изазивање несреће

Аутор:АТВ редакција
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Кантонални суд у Сарајеву потврдио је уређену оптужницу Тужилаштва КС против возача трамваја Аднана Касаповића због тешког кривичног дјела против безбједности јавног саобраћаја, саопштено је данас из Суда.
Касаповић је оптужен да је 12. фебруара у Сарајеву, возећи трамвај, изазвао несрећу у којој је погинуо пјешак, док је малољетна особа задобила тешке повреде опасне по живот.
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У несрећи је још једно лице лакше повријеђено.
(Срна)
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