Акција ”МЦ”: У камиону пронађено 35 килограма ”сканка”, ухапшене двије особе

Аутор:Огњен Матавуљ
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У акцији ”МЦ” полицијски службеници СИПА заплијенили су 35 килограма ”сканка” које су открили у камиону, те ухапсили двије особе због сумње да су се неовлаштено бавили прометом дроге.
Акција је спроведена данас на подручју Сарајева.
”Полицијски службеници СИПА у теретном возилу открили су и привремено одузели око 35 килограма дроге ”сканк”. Ухапшене су двије особе због сумње да су починили кривично дјело неовлаштена производња и стављење у промет опојне дроге”, рекла је портпарол СИПА Јелена Миовчић.
Она каже да се акција спроводи по налогу Општинског суда у Сарајеву и под надзором Кантоналног тужилаштва у Сарајеву.
”Ухапшени ће у току дана бити спроведени у просторије СИПА ради криминалистичке обраде и испитивања у својству осумњичених, након чега ће у законском року бити предата у даљу надлежност Кантоналном тужилаштва Кантона Сарајево”, рекла је Миовчић.
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