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Никола Поповић ухапшен због убиства Драгана Стојановића из Челинца

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Новинар АТВ Огњен Матавуљ
06.11.2026 13:06

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Никола Поповић ухапшен због убиства Драгана Стојановића из Челинца
Фото: АТВ

Никола Поповић из Гламочана ухапшен је због сумње да је починио убиство Драгана Стојановића из Челинца, који је преко викенда подлегао у УКЦ Републике Српске, потврђено је за АТВ.

Поповић је иза 12 часова лишен слободе по налогу Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци.

”Након што је тужилаштву достављен налаз обдукције издат је налог за хапшење осумњиченог због сумње да је починио кривично дјело убиство. Након криминалистичке обраде Поповић ће бити предат у надлежност тужилаштва на даље поступање”, рекао је извор АТВ-а.

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Подсјетимo, Драган Стојановић је тешко повријеђен у тучи у Гламочанима код Бањалуке. Задобио је тешке повреде главе које су му нанесене металном шипком.

Туча се догодила 12. октобра око 17.50 часова у улици Илије Томића у Гламочанима код Лакташа. У свему су учествовали Драган и његов брат, те Никола Поповић из Лакташа. Након туче свима је указана помоћ у УКЦ-у. На лицу мјеста је извршен увиђај и цијели случај је тада квалификован као учествовање у тучи.

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Тагови :

Убиство

Драган Стојановић

Никола Поповић

туча у Гламочанима

ОЈТ Бањалука

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