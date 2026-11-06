Никола Поповић ухапшен због убиства Драгана Стојановића из Челинца

Аутор:Огњен Матавуљ
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Никола Поповић из Гламочана ухапшен је због сумње да је починио убиство Драгана Стојановића из Челинца, који је преко викенда подлегао у УКЦ Републике Српске, потврђено је за АТВ.
Поповић је иза 12 часова лишен слободе по налогу Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци.
”Након што је тужилаштву достављен налаз обдукције издат је налог за хапшење осумњиченог због сумње да је починио кривично дјело убиство. Након криминалистичке обраде Поповић ће бити предат у надлежност тужилаштва на даље поступање”, рекао је извор АТВ-а.
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Подсјетимo, Драган Стојановић је тешко повријеђен у тучи у Гламочанима код Бањалуке. Задобио је тешке повреде главе које су му нанесене металном шипком.
Туча се догодила 12. октобра око 17.50 часова у улици Илије Томића у Гламочанима код Лакташа. У свему су учествовали Драган и његов брат, те Никола Поповић из Лакташа. Након туче свима је указана помоћ у УКЦ-у. На лицу мјеста је извршен увиђај и цијели случај је тада квалификован као учествовање у тучи.
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