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Ухапшен мушкарац, аутоматском пушком пријетио раднику кафића

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Новинар АТВ Огњен Матавуљ
06.11.2026 11:01

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

Приједорска полиција ухапсила је Д.Г. из Омарске због сумње да је испред угоститељског објекта репетирао аутоматску пушку, пријетећи чувару објекта.

Све одиграло јуче око 2.30 часова у Горњој Ламовитој код Приједора. Како незванично сазнајемо Д.Г. је током вечери коцкао на апаратима, да би му радник око два сата иза поноћи рекао да, због фајронта, мора напустити објекат. Осумњичени је након тога отишао, али се вратио пред објекат са аутоматском пушком коју је репетирао и пријетећи позивао радника да изађе напоље.

У ПУ Приједор наводе да је Д.Г. ухапшен због сумње да је починио кривична дјела угрожавање сигурности и недозвољена производња и промет оружја.

”Хапшењу је претходила пријава да је осумњичени на паркинг простору испред угоститељског објекта у Горњој Ламовитој репетирао ватрено оружје - аутоматску пушку, упутивши пријетње оштећеном лицу које се налазило у објекту.

Претресом стамбених просторија које користи осумњичени пронађена је и одузета аутоматска пушка”, саопштила је ПУ Приједор.

У току је рад на комплетирању предмета након чега ће против Д.Г. бити достављен извјештај Окружном јавном тужилаштву у Приједору за почињена кривична дјела.

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Тагови :

Пријетње смрћу

Омарска

одузето оружје

аутоматска пушка

хапшење

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