Покушај убиства у Требињу: Колегу убо ножем након туче!

Аутор:Огњен Матавуљ
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Хакија Пилав рањен је ножем у тучи у Требињу, а због сумње да га је покушао убити покренута је истрага против Седина Хујдура из Тешња, сазнаје АТВ.
Ради се о двојици грађевинских радника, који привремено бораве у Требињу. Према незваничним информацијама њих двојица су и цимери, а синоћ је међу њима дошло до свађе и туче. Након обрачуна обојица су задржана у болници, а како сазнајемо Пилав је задобио убодну рану стомака.
У ПУ Требиње наводе да је цијели случај пријављен синоћ око 20.50 часова.
”Полиција је запримила пријава да је дошло до међусобне туче два мушкарца у једном угоститељском објеку. Извршеним увиђајем је утврђено да су се потукли С.Х. и Х.П. којом приликом су оба лица задобила повреде и смјештени су у ЈЗУ Болница ”Свети Архиђакон Стефан – 9 . јануар” у Требињу”, саопштила је ПУ Требиње.
У полицији наводе да се предузимају све мјере и радње с циљем документовања кривичног дјела покушај убиства против осумњиченог С.Х.
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