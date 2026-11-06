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Покушај убиства у Требињу: Колегу убо ножем након туче!

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Новинар АТВ Огњен Матавуљ
06.11.2026 10:15

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увиђај, жута трака, мјесто злочина
Фото: АТВ

Хакија Пилав рањен је ножем у тучи у Требињу, а због сумње да га је покушао убити покренута је истрага против Седина Хујдура из Тешња, сазнаје АТВ.

Ради се о двојици грађевинских радника, који привремено бораве у Требињу. Према незваничним информацијама њих двојица су и цимери, а синоћ је међу њима дошло до свађе и туче. Након обрачуна обојица су задржана у болници, а како сазнајемо Пилав је задобио убодну рану стомака.

У ПУ Требиње наводе да је цијели случај пријављен синоћ око 20.50 часова.

”Полиција је запримила пријава да је дошло до међусобне туче два мушкарца у једном угоститељском објеку. Извршеним увиђајем је утврђено да су се потукли С.Х. и Х.П. којом приликом су оба лица задобила повреде и смјештени су у ЈЗУ Болница ”Свети Архиђакон Стефан – 9 . јануар” у Требињу”, саопштила је ПУ Требиње.

У полицији наводе да се предузимају све мјере и радње с циљем документовања кривичног дјела покушај убиства против осумњиченог С.Х.

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Тагови :

покушај убиства

Требиње

напад ножем

Туча

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