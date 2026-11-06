Акција ”Демиџ”: Предложен притвор за деветорицу осумњичених

Аутор:Огњен Матавуљ
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Окружно јавно тужилаштво Бањалука затражило је одређивање једномјесечног притвора за деветорицу ухапшених у акцији ”Демиџ”.
Притвор је предложен Младену Самарџији (36) из Словеније, Бобану Кантару (34), Срђану Велимировићу (30), Бранку Јеличићу (42), Максимилијану Панићу (34), Радомиру Поповићу (30), Мирославу Калабићу (31) сви из Бањалуке, Синиши Вујиновићу (55) из Оџака и Слободану Шкрбићу(30) из Бањалуке, док је на слободу пуштен Дејан Гатарић (22) из Мркоњић Града.
Сви су осумњичени да су починили кривично дјело неовлаштене производње и промета дрогом.
”Истрага се спроводи због сумње да су од почетка 2025. до 4. новембра 2026. године осумњичени неовлаштено ради даље продаје куповали, држали, преносили и продавали марихуану и кокаин корисницима у Бањалуци, Лакташима и на подручју општине Оџак”, саопштило је тужилаштво.
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Акција ”Демиџ”: Познато ко је спроведен у тужилаштво, за четворицом се трага
По налогу тужилаштва акцију ”Демиџ” у сриједу су спровели ПУ Бањалука и Управа за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске. Током реализације акције извршени су претреси на 20 локација.
”Том приликом је пронађено и одузето око 12,5 килограма марихуане, око 500 грама бијелог праха налик кокаину, мања количина хашиша, ауотмобил, више дигиталних вага и мобилних телефона, тестови за утврђивање чистоће кокаина, два пиштоља, преко 100.000 КМ у кешу, као и други предмети који ће послужити као доказ у кривичном поступку”, саопштила је ПУ Бањалука.
Тужилаштву је достављен извјештај против укупно 18 осумњичених, од чега су четворица недоступни истражним органима. Међу њима је и Предраг Петковић за којим ће бити расписана потрага.
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