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Стојановићева смрт убилачког карактера: Огласило се ОЈТ Бањалука

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Новинар АТВ Огњен Матавуљ
06.11.2026 13:45

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Окружно јавно тужилаштво Бањалука
Фото: АТВ

Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци донијело је наредбу о спровођењу истраге против Николe Поповића (36) из Гламочана код Лакташа због сумње да је починио кривично дјело убиства Драгана Стојановића (43) из Челинца.

Из ОЈТ Бањалука је саопштено да је наредба донесена након што су данас запримили записник о обдукцији тијела Драгана Стојановића, који је од посљедица задобијених повреда преминуо у УКЦ Републике Српске.

”Смрт је убилачког карактера”

”С обзиром на то да се вјештак судско-медицинске струке Завода за судску медицину Републике Српске изјаснио да је смрт Д.С. убилачког карактера, тужилаштво је донијело наредбу о спровођењу истраге против осумњиченог Н.П. из Лакташа, због кривичног дјела Убиство из члана 124. Кривичног законика Републике Српске”, саопштило је ОЈТ Бањалука.

полиција-Република Српска-лисице

Хроника

Никола Поповић ухапшен због убиства Драгана Стојановића из Челинца

Додају да је полицијским службеницима ПУ Бањалука одмах наложено да се осумњичени лиши слободе и спроведе у тужилаштво на даље поступање.

Руком блокирао ударац

Према налазима истраге сумња се да је Стојановић током туче ударен металном шипком у главу. Како сазнаје АТВ обдукција је указала да је он покушао да блокира ударац, јер је тврдим предметом прво ударен у подлактицу, а потом у главу.

УКЦ Републике Српске

Хроника

Мушкарац подлегао након туче у Гламочанима, наложена обдукција тијела

”На подлактици су обје кости биле поломљене... Све указује да је руком ублажио ударац у главу и према мишљењу специјалисте судске медицине тај ударац није био смртоносан. Међутим, након тога је пао и ударио главом и та повреда је највјероватније довела до смрти”, каже извор АТВ-а.

Туча у Гламочанима

Туча се догодила 12. октобра око 17.50 часова у улици Илије Томића у Гламочанима код Лакташа. У свему су учествовали Драган и његов брат, те Никола Поповић из Лакташа. Након туче свима је указана помоћ у УКЦ-у. На лицу мјеста је извршен увиђај и цијели случај је тада квалификован као учествовање у тучи. Након смрти случај је преквалификован у убиство.

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Тагови :

Никола Поповић

Драган Стојановић

туча у Гламочанима

Убиство

обдукција

ОЈТ Бањалука

истрага

Коментари (1)

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