Стојановићева смрт убилачког карактера: Огласило се ОЈТ Бањалука

Аутор:Огњен Матавуљ
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Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци донијело је наредбу о спровођењу истраге против Николe Поповића (36) из Гламочана код Лакташа због сумње да је починио кривично дјело убиства Драгана Стојановића (43) из Челинца.
Из ОЈТ Бањалука је саопштено да је наредба донесена након што су данас запримили записник о обдукцији тијела Драгана Стојановића, који је од посљедица задобијених повреда преминуо у УКЦ Републике Српске.
”С обзиром на то да се вјештак судско-медицинске струке Завода за судску медицину Републике Српске изјаснио да је смрт Д.С. убилачког карактера, тужилаштво је донијело наредбу о спровођењу истраге против осумњиченог Н.П. из Лакташа, због кривичног дјела Убиство из члана 124. Кривичног законика Републике Српске”, саопштило је ОЈТ Бањалука.
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Додају да је полицијским службеницима ПУ Бањалука одмах наложено да се осумњичени лиши слободе и спроведе у тужилаштво на даље поступање.
Према налазима истраге сумња се да је Стојановић током туче ударен металном шипком у главу. Како сазнаје АТВ обдукција је указала да је он покушао да блокира ударац, јер је тврдим предметом прво ударен у подлактицу, а потом у главу.
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”На подлактици су обје кости биле поломљене... Све указује да је руком ублажио ударац у главу и према мишљењу специјалисте судске медицине тај ударац није био смртоносан. Међутим, након тога је пао и ударио главом и та повреда је највјероватније довела до смрти”, каже извор АТВ-а.
Туча се догодила 12. октобра око 17.50 часова у улици Илије Томића у Гламочанима код Лакташа. У свему су учествовали Драган и његов брат, те Никола Поповић из Лакташа. Након туче свима је указана помоћ у УКЦ-у. На лицу мјеста је извршен увиђај и цијели случај је тада квалификован као учествовање у тучи. Након смрти случај је преквалификован у убиство.
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