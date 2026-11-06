Српски лонац спас за зиму: Мирољубов изум за топлији дом и пунији новчаник

Аутор:АТВ редакција
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У тренуцима када су цијене дрва и пелета вишеструко скочиле, један изум искусног и вјештог Ивањичанина могао би да буде спас када је у питању уштеда топлотне енергије.
Мирољуб Петровић (74) је у скромној радионици од десет квадрата, саграђене од цигле и брвана, конструисао јединствен патент који је симболично назвао Српски лонац, а који би се могао наћи у сваком домаћинству и могао би да угрије многе домове.
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"Намјера ми је била да на свим уређајима који грију стамбени простор, максимално искористим топлотну енергију. Ријеч је о патенту који се надограђује на сваки котао и топлоту која би отишла кроз оџак у атмосферу, искористим и преусмјерим на догријавање радијатора, бојлера, веш машине и осталог покућства", каже за РИНУ Мирољуб.
Просјечни губици топлотне енергије једног домаћинства су око 60 одсто, односно само 40 процената је искоришћено у самом систему, а са "Српским лонцем" искоришћеност топлоте је знатно већа.
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"У овом еколошком бојлеру има око 15 метара цијеви кроз коју протиче хадна вода, загријавање тих цијеви и топлотом која пролази кроз оџак, на термометру се види колика је температура воде која излази из овог система и може да загрије на примјер цијело купатило", нагласио је Петровић.
Овај патент је јединствен у свијету, могао би се наћи у сваком домаћинству, и значајно смањити ниво загађења ваздуха, као и количину штетних честица, а материјал за његову производњу Мирољуб је нашао код првог комшије, на отпаду.
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"Овај мој изум патентирао сам у Заводу за интелектуалну својину за заштиту патената прије шест година. Али и даље чекам неког ко ће препознати велики значај и откупити овај мој патент за добробит људи. Надам се да ће овај мој Српски лонац коначно наћи пут ка серијској производњи." рекао је овај ивањички конструктор.
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