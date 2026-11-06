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Како изабрати најслађе мандарине: Ево на шта требате обратити пажњу

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АТВ редакција
06.11.2026 17:27

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Како изабрати најслађе мандарине: Ево на шта требате обратити пажњу
Фото: pexels/Arshan Ali

Стигла је сезона цитруса и тезге се шарене од прелијепих наранџастих плодова. Међутим, сигурно вам се бар једном догодило да донесете кући пуне кесе, а умјесто сочне слаткоће дочека вас кисео или потпуно безукусан плод.

Да више никада не бисте бацали новац, доносимо вам детаљан водич о томе како да изаберете савршено зреле и слатке мандарине.

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Како изабрати слатке мандарине: Трик од пет секунди открива које су најсочније

Многи купци на пијаци бирају плодове јарке наранџасте боје, вјерујући да су најслађи. Међутим, боја коре није поуздан показатељ зрелости и укуса.

Неке сорте мандарина остају зеленкасте и када су потпуно зреле. Плодови се понекад третирају и етиленом како би кора добила наранџасту боју, али тај поступак не повећава њихову слаткоћу.

Тест под прстима и вага у рукама

При избору мандарина обратите пажњу и на додир. Код многих сорти које се лако љуште нормално је да постоји мали размак између коре и кришки. Међутим, ако је кора превише лабава и дјелује као да „виси“ око плода, то може бити знак да је мандарина изгубила влагу.

Јарко наранџаста, сјајна кора није гаранција да је мандарина слатка.

Упоредите два плода исте величине: тежи је најчешће сочнији, док лакши може бити знак да је мандарина изгубила влагу.

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Обратите пажњу на чврстину и мирис

Свјежа мандарина треба да буде благо чврста и еластична под прстима, али не и тврда као камен. Избјегавајте плодове са меканим удубљењима, оштећењима или траговима буђи, јер изразито омекшавање може да указује на кварење.

Помиришите и кору. Свјеже мандарине имају препознатљиву цитрусну арому, која постаје израженија када је благо протрљате. Устајао или непријатно кисео мирис разлог је да такав плод прескочите.

(ЖенаБлиц)

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