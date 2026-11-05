Ствари које не треба прати у веш-машини: Могу бити трајно уништене

Аутор:АТВ редакција
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Програм за осјетљиви веш може да створи утисак да је готово сваки комад гардеробе безбједно прати у машини.
Ипак, поједини одјевни предмети већ послије једног прања могу да изгубе облик, промијене боју или се оштете толико да више нису за ношење. Притом, није пресудна само температура воде осјетљивим материјалима могу да нашкоде и покрети бубња током прања и центрифуге.
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Савремене веш-машине имају посебне програме за вуну, свилу и осјетљиве тканине, па лако можемо да помислимо да су ниска температура и смањена центрифуга довољни да сачувају сваки комад гардеробе. Ипак, неки одјевни предмети нису предвиђени за машинско прање, без обзира на изабрани програм.
Ослањање на програм за осјетљиви веш зато може скупо да нас кошта. Вода, детерџент и трење током прања могу да оштете не само тканину већ и поставу, ојачања и лијепљене спојеве. Прије него што одјећу ставите у бубањ, провјерите етикету – она је најпоузданији водич за правилно одржавање.
Омиљена кожна јакна можда дјелује довољно издржљиво да поднесе машинско прање, али природна кожа је осјетљива на дуготрајно излагање води и детерџентима. Послије таквог прања може да постане крута, изгуби еластичност, промијени облик или почне да пуца.
Посебно су осјетљиви антилоп и нубук, врсте коже препознатљиве по баршунастој површини. Њихова фина влакна могу да се слијепе, а на површини могу да остану свјетлије и тамније мрље које је тешко уклонити.
За чишћење користите средства намијењена конкретној врсти коже и пратите упутство произвођача, док уклањање тврдокорних мрља препустите стручњацима за чишћење коже. За површинску прљавштину на антилопу и нубуку често је довољна одговарајућа четка.
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Бунду, прслук или други одјевни предмет од природног крзна не би требало да освјежавате прањем у веш-машини. Осјетљива није само длака већ и кожна подлога на којој се крзно налази.
Натапање водом и неправилно сушење могу да изазову скупљање, укрућивање и деформисање те подлоге. Одјећа тако може да изгуби облик, док крзно може да се оштети и почне да опада.
Чишћење природног крзна најбоље је препустити стручњацима који имају искуства са овим материјалом. Начин одржавања треба ускладити са упутством на етикети и стањем самог одјевног предмета.
Сако послије машинског прања може да буде чист, али да више не стоји као раније: ревери постају наборани, рамена губе облик, а тканина се на појединим мјестима таласа.
Разлог је у унутрашњој конструкцији. Класични сакои и многи капути имају ојачања, поставе и лијепљене слојеве који им дају форму. Током прања ти дијелови могу да се одвоје, скупе или деформишу, стварајући мјехуриће и наборе које ни пажљиво пеглање не може увијек да уклони.
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Сакое и капуте са чврстом конструкцијом зато треба чистити искључиво према упутству на етикети. За мање запрљану одјећу понекад је довољно локално уклањање мрље или освјежавање паром, али само ако произвођач дозвољава такав поступак.
Свилена блуза или џемпер од кашмира послије неправилног прања могу да изгубе облик и мекоћу. Висока температура, неодговарајући детерџент, трење и јака центрифуга могу да изазову скупљање, истезање или промјену текстуре.
Ипак, нису сви одјевни предмети од свиле и кашмира искључиво за професионално чишћење. Неки могу да се перу ручно, а поједини и у машини, на одговарајућем програму – ако је то произвођач изричито дозволио.
Зато је етикета пресудна за избор начина одржавања. Ако је прање дозвољено, пратите препоруке за детерџент, температуру, центрифугу и сушење како би одјећа што дуже задржала првобитни изглед.
Свечане хаљине, блузе са перлицама и мајице са залијепљеним цирконима посебно су осјетљиве на трење током машинског прања. Чак и у хладној води, покрети бубња могу да одвоје украсе, покидају конце којима су причвршћени или оштете тканину око њих. Перје и сложене апликације такође могу да изгубе облик.
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Опрез је потребан и при одржавању шешира и капа са чврстим ободом. Ако садрже картонска или лијепљена ојачања, натапање може трајно да их деформише.
За овакве предмете често је довољно пажљиво очистити само запрљано мјесто, под условом да етикета дозвољава такав поступак. Ако је прописано професионално чишћење, придржавајте се те препоруке.
Прије него што гардеробу ставите у веш-машину, провјерите симболе за одржавање на етикети. Прецртана кадица са водом значи да није дозвољено ни ручно ни машинско прање, док остале ознаке упућују на препоручену температуру и дозвољене поступке чишћења, сушења и пеглања.
Није пресудан само састав тканине. Постава, лијепљена ојачања, украси и начин израде такође одређују како се одјећа одржава.
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Зато се не ослањајте само на програм за осјетљиви веш. Понекад је довољно једно погрешно прање да омиљени сако, кожна јакна или свечана хаљина трајно изгубе облик и првобитни изглед.
(ЖенаБлиц)
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