Од цифре стаје мозак: Колико је Ђоковић до сада зарадио

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Новак Ђоковић иде на одмор јер је изгубио у 2. колу Мастерса у Паризу од Ринкија Хиџикате.
Сезона није била на нивоу на којем су његови навијачи навикли, али је у 2026. најбољи тенисер свих времена успио да освоји титулу.
Он је у овој сезони забиљежио скор од 20 побједа и 10 пораза, освојио је једну титулу - у Пекингу - а играо је и финале Аустралијан опена у којем је изгубио од Карлоса Алкараза, односно полуфинале Вимблдона у којем је изгубио од Јаника Синера.
Од тениса је Ноле до ове сезоне освојио 196.955.498 долара, док је у овој сезони богатији за 4.001.862 зелених новчаница.
Ђоковића ћемо на терену опет видјети крајем године на егзибицији Шест краљева у Ријаду која је на програму од 27. до 30. децембра.
Након тога се очекује Нолетов одлазак у Аустралију.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму