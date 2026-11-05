Logo

Од цифре стаје мозак: Колико је Ђоковић до сада зарадио

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
05.11.2026 22:55

Коментари:

0
Од цифре стаје мозак: Колико је Ђоковић до сада зарадио
Фото: Tanjug/AP/Keystone/Georgios Kefalas

Новак Ђоковић иде на одмор јер је изгубио у 2. колу Мастерса у Паризу од Ринкија Хиџикате.

Сезона није била на нивоу на којем су његови навијачи навикли, али је у 2026. најбољи тенисер свих времена успио да освоји титулу.

Он је у овој сезони забиљежио скор од 20 побједа и 10 пораза, освојио је једну титулу - у Пекингу - а играо је и финале Аустралијан опена у којем је изгубио од Карлоса Алкараза, односно полуфинале Вимблдона у којем је изгубио од Јаника Синера.

Од тениса је Ноле до ове сезоне освојио 196.955.498 долара, док је у овој сезони богатији за 4.001.862 зелених новчаница.

Ђоковића ћемо на терену опет видјети крајем године на егзибицији Шест краљева у Ријаду која је на програму од 27. до 30. децембра.

Након тога се очекује Нолетов одлазак у Аустралију.

(Спортал)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Новак Ђоковић

Коментари (0)

Више из рубрике

Ово се није десило Новаку Ђоковићу посљедњих 20 година

Тенис

Ово се није десило Новаку Ђоковићу посљедњих 20 година

10 ч

3
Александар Зверев први меч као број један изгубио без освојеног сета

Тенис

Александар Зверев први меч као број један изгубио без освојеног сета

14 ч

0
Новак Ђоковић из Србије реагује током полуфиналног меча мушког сингла против Данила Медведева из Русије на тениском турниру China Open у Пекингу, у понедјељак, 5. октобра 2026. године.

Тенис

Крај за Ђоковића у Паризу: Елиминисан са мастерса!

1 д

4
Српски тенисер Новак Ђоковић током меча осмине финала против Нијемца Јана-Ленарда Штруфа на тениском турниру „Свис Индорс“ у Базелу, у Швајцарској, у четвртак, 29. октобра 2026. године.

Тенис

Ђоковић против Хиџикате за треће коло Париза и нови корак ка Торину

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима