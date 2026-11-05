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Александар Зверев први меч као број један изгубио без освојеног сета

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05.11.2026 11:06

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Александар Зверев први меч као број један изгубио без освојеног сета
Фото: Tanjug/AP/Adam Hunger

Александер Зверев постао је први тенисер у историји који је свој први меч као свјетски број један изгубио без освојеног сета.

Нијемац је на старту Мастерса у Паризу поражен од Лоренца Музетија са 7:6(5), 6:2, свега неколико дана након што је званично преузео прво мјесто АТП листе.

Зверев је тако постао пети играч у историји који је изгубио први меч након доласка на врх, али први коме се то догодило резултатом 2-0.

Послије пораза није крио незадовољство својом игром, али још више критикама које посљедњих дана прате његов долазак на прво мјесто.

На питање да ли је осјећао додатни притисак због новог статуса, одговорио је:

"Стрес? Не знам да ли је био стрес. Искрено, посљедњих неколико дана сам помало изнервиран."

Зверев сматра да се од њега тражи да оправдава позицију на начин на који претходни бројеви један нису морали.

"Постати број један на свијету је нешто о чему, мислим, сваки играч сања. Али имам осјећај да сам једини број један у историји тениса који мора да објашњава зашто је нормално да је број један".

Нијемац је током 2026. освојио Ролан Гарос и УС опен, због чега сматра да је заслужио позицију на којој се налази.

"То ми је прилично тешко, јер мислим да заслужујем да будем ту где јесам, иако сам данас изгубио. Нико, чини ми се, никада није морао толико да се оправдава као ја посљедњих неколико дана. Искрено, то ме нервира."

Његово прво мјесто посљедњих недеља често се доводило у везу са повредама Јаника Синера и Карлоса Алкараса, али Зверев очигледно више не жели да улази у такве расправе.

(б92)

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Тагови :

Александар Зверев

тенис

пораз

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