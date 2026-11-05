Израчунајте када је право вријеме за одлазак у кревет: Ево колико сна вам је потребно

Аутор:АТВ редакција
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Како бисте постигли квалитетан сан и отишли спавати у одговарајуће вријеме, у обзир требате узети количину сна која вам је потребна, али и вријеме у које се ујутро будите.
У протеклих годину дана, наше су рутине спавања претрпјеле велик ударац - од пандемије до потреса, стрес се само гомилао, а многима је одлазак у кревет у разумно вријеме био све тежи. А они чија се рутина спавања значајно промијенила могли би се запитати - постоји ли неки "чаробни сат" у којем бисмо се требали упутити у кревет како бисмо имали највеће шансе да заспимо и спавамо квалитетним сном?
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Упркос свим савјетима који су нам на располагању како бисмо се што боље наспавали, одговор није исти за све. Најбоље вријеме за спавање уско је усклађено с тиме колико је сна нашем тијелу сваке ноћи потребно. Стручњаци Националног удружења за сан предлажу да одрасли спавају између седам и девет сати сваке ноћи, али сматрају да се прихватљиви распон може проширити од 10 сати до само шест сати дневно. Ипак, савршена количина сна варира, а то сматра Јаде Ву, клиничка психологиња с одјела за психијатрију и бихевиоралне знаности на Универзитету Дуке.
"Нећеш аутоматски имати бољи сан ако циљаш 10 сати сна сваке ноћи, то не иде тако. Ако ти треба само седам, али покушаваш спавати девет сати, само ћеш постићи контраефект, што ће, иронично, смањити квалитет твог сна", објаснила је за Гоод Хоусекеепинг.
Вјеровали или не, прави кључ за разумијевање савршеног времена за одлазак у кревет више је усклађен с временом у које се требамо пробудити ујутро. Умјесто да тежите за тиме да сваке вечери у исто вријеме одлазите у кревет, требали би се усредоточити на то да се свако јутро будите у исто вријеме, како радним даном, тако и викендом.
Одржавање досљедности времена буђења, а затим и његово кориштење за формулирање идеалног времена за одлазак на спавање, можда је и боље од тога да сваке вечери одлазиш на спавање у исто вријеме, а будиш се у различито вријеме ујутро. Чак је и истраживање проведено на Харварду и Бригхаму открило да су студенти који се сваког дана буде у исто вријеме и сваке ноћи имају једнаку количину сна пуно продуктивнији.
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Важно је утврдити у које се вријеме морате пробудити и проћи кроз јутарњу рутину како би сазнали у које вријеме навече требате отићи спавати, а твоје ће се тијело с временом прилагодити - јер што си досљеднији, то ће ваш мозак лакше прихватити овај образац и моћи ће рећи када би требали ићи у кревет.
Након што одлучиш које је твоје идеално вријеме буђења, вријеме је да започнеш с навиком одласка у кревет у вријеме које ће ти пружати довољно сати сна, према препорукама Националне закладе за сан.
Према Удружењу, новорођенчади је потребно 14 до 17 сати сна, док је дјеци између 4 и 11 мјесеци потребно 12 до 15 сати сна. Надаље, дјеци узраста између једне и двије године потребно је 11 до 14 сати сна, док је предшколцима потребно 10 до 13 сати сна. Дјеци узраста од 6 до 13 година потребно је 9 до 11 сати сна, а тинејџерима између 8 и 10 сати сна, једнако као и особама између 18 и 25 година. Одраслима је потребно 7 до 9 сати сна, а старијима од 65 потребно је 7 до 8 сати сна.
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Рецимо да си 30-годишњак који тренутно ради од куће, али ужива у вјежбању рано ујутро, па се будите у 7 сати ујутро. То значи да ћете морати заспати најкасније до 1 сата у ноћи, али би у кревет требали лећи барем у 22 сата како би имали прилику одспавати и 9 сати, ако затреба. С временом ће тијело само диктирати када ћеш се осјећати поспано и спремно за спавање ако се наставите будити у 7 сати ујутро. Вриједи пробати, зар не?
(жена.хр)
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