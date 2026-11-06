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Јована Јеремић се огласила усред отказа на Пинку

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АТВ редакција
06.11.2026 17:14

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Јована Јеремић стиже на гостовање у емисију, а велики деколте показује силиконе које је уградила.
Фото: jeremicjovana/Instagram/Screenshot

Власник телевизије "Пинк" Жељко Митровић претходних дана нашао се у центру медијске пажње када је подијелио масовне отказе.

У јеку прича о емисијама на ружичастој телевизији и новим водитељима, али и онима који су суспендовани, огласила се Јована Јеремић и проговорила о својој емисији.

Наиме, Јована Јеремић огласила се након тренинга и открила да иде да снима своју емисију.

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"А послије фантастичног тренинга гдје смо стабилно и снажно одрадили своје вјежбе, истим тим интензитетом и истом енергијом, снажном и стабилном, припремамо најгледаније јутро у Србији и региону и викенд доминацију јер ће, као и прошлог викенда, сви гледати у нас. Свјесни тога идемо у нове радне побједе", поручила је она у снимку.

"150 људи је остало без посла"

Подсјетимо, Жељко Митровић је прије само неколико дана на свом Инстаграму открио да ће након распуштања ансамбла театра услиједити и други откази:

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"Један од најтежих дана у мом животу, пун емоција, љубави, топлине и разумијевања, распустио сам све ансамбле у Театру Одеон, 150 људи је остало без посла, отприлике у цијелом систему мораћу да отпустим око хиљаду људи, заправо из десетак компанија које још нису стигле до 'зелене гране'. Видимо се, драги пријатељи, у неким бољим временима! Воли вас ваш Жекс", написао је Жељко, преноси "Блиц".

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Тагови :

Јована Јеремић

Жељко Митровић

Пинк Телевизија

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