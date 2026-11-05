Logo

Здравко Чолић за 45 минута наступа зарадио 45.000 евра

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
05.11.2026 20:18

Коментари:

0
Здравко Чолић пјевач музика популарни пјевач Балкан
Фото: Zdravko Čolić/Instagram/printscreen

Здравко Чолић недавно је наступио на приватној свадби сина познатог бизнисмена у елитном београдском ресторану, што је изазвало велику пажњу јавности.

Легендарни пјевач за само 45 минута наступа добио је чак 45.000 евра, а организатори су морали да испуне и његове строге захтјеве.

паре марке

Градови и општине

Лијепе вијести за пензионере из бх. града: Издвојено 240.000 КМ

Иако Здравко Чолић већ деценијама суверено влада музичком сценом и углавном избјегава наступе на приватним весељима, недавно је направио изузетак који је изазвао велико интересовање.

За наступ који је трајао тачно 45 минута, Чолић је добио 45.000 евра, што значи да је сваки минут његовог пјевања коштао невјероватних 1.000 евра.

Међутим, да би пјевач уопште пристао да наступи, породица и организатори морали су да испуне три строга услова.

Уздигнута бина – постављена тако да гости током наступа не могу да му прилазе превише близу.

Забрана наручивања пјесама – репертоар је унапријед одређен и није било одступања.

Забрана фотографисања – приватност и професионални фокус били су на првом мјесту, без фотографисања са гостима.

Аеродром Бањалука

Бања Лука

Лијепе вијести за путнике: Додатна четири лета из Бањалуке

Спектакл за памћење и експресан одлазак

Упркос строгим правилима, младенци и гости присуствовали су спектаклу за памћење.

Први свадбени плес младенци су одиграли уз Чолићев велики хит „Тебе чувам за крај“, док је извођење чувене баладе „Ти си ми у крви“ изазвало посебне емоције и разњежило све присутне у сали.

Одмах по завршетку наступа и емотивних тренутака, Чолић је ресторан напустио у пратњи обезбјеђења.

(Блиц)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Здравко Чолић

Пјевач

наступ

Коментари (0)

Прочитајте више

Мјелби - Борац

Фудбал

Фудбалери Борца стигли на стадион: Познат састав који напада Мјелби

4 ч

0
То се не ради: Аустралијанка открила ћевапе и фрапирала наше људе припремом

Савјети

То се не ради: Аустралијанка открила ћевапе и фрапирала наше људе припремом

4 ч

0
Градска управа Бањалука је извршни орган Града Бањалука који спроводи одлуке Скупштине града и обавља послове од значаја за функционисање локалне заједнице. Надлежна је за области попут урбанизма, комуналних послова, образовања, социјалне заштите, културе, спорта и локалног економског развоја.

Бања Лука

Додјељује новац, али још се не зна колико: Бањалука расписала јавни позив

5 ч

0
JK Jelena Karleuša

Сцена

Отказан још један наступ Јелене Карлеуше

6 ч

0

Више из рубрике

JK Jelena Karleuša

Сцена

Отказан још један наступ Јелене Карлеуше

6 ч

0
пјевач Миле Китић

Сцена

Да ли знате ко је прва супруга Миле Китића с којом има и кћерку? Никад о њима не говори

7 ч

0
Инспекција затворила градилиште на имању Ениса Бешлагића

Сцена

Инспекција затворила градилиште на имању Ениса Бешлагића

9 ч

0
Амерички глумац Џејми Фокс добио дијете са 30 година млађом манекенком

Сцена

Џејми Фокс (58) добио дијете са 27 година млађом манекенком

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима