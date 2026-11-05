Здравко Чолић за 45 минута наступа зарадио 45.000 евра

Аутор:АТВ редакција
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Здравко Чолић недавно је наступио на приватној свадби сина познатог бизнисмена у елитном београдском ресторану, што је изазвало велику пажњу јавности.
Легендарни пјевач за само 45 минута наступа добио је чак 45.000 евра, а организатори су морали да испуне и његове строге захтјеве.
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Иако Здравко Чолић већ деценијама суверено влада музичком сценом и углавном избјегава наступе на приватним весељима, недавно је направио изузетак који је изазвао велико интересовање.
За наступ који је трајао тачно 45 минута, Чолић је добио 45.000 евра, што значи да је сваки минут његовог пјевања коштао невјероватних 1.000 евра.
Међутим, да би пјевач уопште пристао да наступи, породица и организатори морали су да испуне три строга услова.
Уздигнута бина – постављена тако да гости током наступа не могу да му прилазе превише близу.
Забрана наручивања пјесама – репертоар је унапријед одређен и није било одступања.
Забрана фотографисања – приватност и професионални фокус били су на првом мјесту, без фотографисања са гостима.
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Упркос строгим правилима, младенци и гости присуствовали су спектаклу за памћење.
Први свадбени плес младенци су одиграли уз Чолићев велики хит „Тебе чувам за крај“, док је извођење чувене баладе „Ти си ми у крви“ изазвало посебне емоције и разњежило све присутне у сали.
Одмах по завршетку наступа и емотивних тренутака, Чолић је ресторан напустио у пратњи обезбјеђења.
(Блиц)
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