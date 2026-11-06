Мина Костић се јавно обратила Касперу

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Мина Костић поново је привукла велику пажњу јавности након што је на свом Инстаграм профилу подијелила изузетно емотиван тренутак. Она се путем Инстаграм сторија јавно обратила партнеру Манету Ћурувији званом Каспер и посветила му романтичне ријечи.
Наиме, Мина Костић је објавила емотивну црно-бијелу фотографију пара у чврстом загрљају, преко које је исписала дирљиву поруку:
"Знаш ја тебе увијек волим али мораш да знаш да има и оних тренутка када те и од тога волим више.... Моје срце.“
Уз означавање његовог профила, пјевачица је на дну објаве оставила и низ белих срца уз јасну поруку исписану великим словима: „ЉУБАВИ. ВОЛИМ ТЕ“.
Ова јавна изјава љубави јасно показује да Мина не скрива своја осјећања, те да у потпуности ужива у емотивном заносу.
Пјевачица Мина Костић је примљена на клинику за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“ крајем маја 2026. године, а из болнице је изашла 23. јуна 2026. године након скоро мјесец дана лијечења. Она је сада, неколико мјјесеци касније, проговорила о том периоду који је био изузетно тежак за њу.
"Никад боље сам, одлично, оживјела сам. Касперу је било тешко, поготово што је путовао из Америке да буде поред мене. Он је једва чекао сваког дана да буде пола два да дође у болницу, поднио је то стојички. Кад се то десило он је сутрадан дошао. Дешава се то, превазишла сам све то. Моје године, имам 51 годину, та менопауза, па ме је све саставило. Кћерка је знала да је све океј, зна она да је мама јака, виђале смо се. Каспер ми је стално преносио, био је уз мене, буде по два сата и преко тога. Желим да се захвалим свим људима који су били уз мене, не бих жељела никоме да се деси, живимо у стресном времену", започела је Мина у "Премијери".
(Блиц)
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