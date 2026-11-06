Аутор:АТВ редакција
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Глумица Памела Андерсон биће једна од специјалних гошћи овогодишњег Филмског фестивала у Торину, гдје ће јој бити уручена престижна награда „Стела дела Моле“ (Stella della Mole), намијењена личностима које су дале значајан допринос свјетској кинематографији.
Признање стиже у периоду њеног новог професионалног успона, током којег је показала и другачију страну свог глумачког талента.
Посебну пажњу привукла је у филму „Д Ласт Сксовгирл“, у режији Ђије Кополе (Gia Coppola), у којем је остварила запажену главну улогу. За ову изведбу номинована је за Златни глобус у категорији најбоље глумице, а добила је и низ других признања.
Прошлог љета вратила се на велико платно и у филму „Голи пиштољ“, у којем је глумила уз Лијама Нисона (Liam Neeson). Њена улога наишла је на позитивне реакције критике, а магазин „Индивајер“ (IndieWire) уврстио ју је међу најбоље глумачке изведбе 2025. године.
Умјетнички директор фестивала Ђулио Басе (Giulio Base) посебно је истакао њену трансформацију и способност да публику изненади глумачком дубином.
„Мислили смо да знамо све о њој, а ипак, у филму 'Д Ласт Сксовгирл' сваки њен покрет открива дубину глуме која је истовремено дирљива и изненађујућа“, поручио је Басе.
Додао је да награда слави њен таленат и храброст да властиту животну причу настави писати, чак и онда када је свијет мислио да је њен крај већ исписан.
Филмски фестивал у Торину биће одржан од 24. новембра до 2. децембра, а организује га италијански Национални музеј филма.
(Аваз)
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