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Пацијент из Требиња хеликоптером превезен за Бањалуку

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АТВ редакција
06.11.2026 17:05

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МУП-а Републике Српске транспортovali 42-годишњег мушкарца, који је из УКЦ-а у Бањалуци упућен на хитно лијечење у ВМА у Београду ради извођења тромбектомије.
Фото: МУП Републике Српске

Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске извршили су данас ваздушни медицински транспорт 49-ег пацијента из Требиња у Бањалуку.

Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске извршили су данас ваздушни медицински транспорт 49-ег пацијента из Требиња у Бањалуку.

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Пацијент је превезен на Универзитетско клинички центар Републике Српске на Торокалну хирургију ради даљег лијечења.

(СРНА)

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Тагови :

пацијент

Требиње

Бањалука

УКЦ Републике Српске

Управа за ваздухопловство

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