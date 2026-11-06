Пацијент из Требиња хеликоптером превезен за Бањалуку

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске извршили су данас ваздушни медицински транспорт 49-ег пацијента из Требиња у Бањалуку.
Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске извршили су данас ваздушни медицински транспорт 49-ег пацијента из Требиња у Бањалуку.
Хроника
Тек што је отворена, а већ проблеми на новој дионици ауто-пута у БиХ
Пацијент је превезен на Универзитетско клинички центар Републике Српске на Торокалну хирургију ради даљег лијечења.
(СРНА)
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