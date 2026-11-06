Тек што је отворена, а већ проблеми на новој дионици ауто-пута у БиХ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На ауто-путу А-1 на петљи Зеница сјевер преврнула се приколица камиона натоварена балванима.
Формирале су се велике колоне возила.
Незгода се догодила на искључном краку према Зеници сјевер, на тек отвореној дионици ауто-пута.
Из БИХАМК-а су саопштили да је у незгоди учествовало једно возило.
Због незгоде се саобраћа успорено, возном траком, па возачи требају рачунати на застоје на овом дијелу ауто-пута.
Из БИХАМК-а апелују на све учеснике у саобраћају да вожњу прилагоде условима на путу, пише "Фокус".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч1
Хроника
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму