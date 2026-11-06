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Тек што је отворена, а већ проблеми на новој дионици ауто-пута у БиХ

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АТВ редакција
06.11.2026 17:03

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Балвани на ауто-путу код Зенице
Фото: Вибер

На ауто-путу А-1 на петљи Зеница сјевер преврнула се приколица камиона натоварена балванима.

Формирале су се велике колоне возила.

Незгода се догодила на искључном краку према Зеници сјевер, на тек отвореној дионици ауто-пута.

Из БИХАМК-а су саопштили да је у незгоди учествовало једно возило.

Упозорење БИХАМК-а

Због незгоде се саобраћа успорено, возном траком, па возачи требају рачунати на застоје на овом дијелу ауто-пута.

Из БИХАМК-а апелују на све учеснике у саобраћају да вожњу прилагоде условима на путу, пише "Фокус".

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

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