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Дјевојчица једним писмом одушевила све, ево шта је написала учитељици

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АТВ редакција
06.11.2026 16:55

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Писмо учитељици
Фото: Printscreen/X

Једно мало писмо, неколико дјечјих стихова и много искрених емоција били су довољни да покажу колико један учитељ може да значи дјетету.

У једној основној школи у Републици Српској дјевојчица је написала пјесмицу посвећену својој учитељици Бојани, а њене ријечи најбоље показују колико љубави и повјерења може да се роди између наставника и ученика.

На папиру из свеске, украшеном нацртаним срцима и дјечјим цртежима, дјевојчица је оставила поруку која је много више од обичне пјесмице. У неколико једноставних стихова описала је своју учитељицу као особу која је увијек ту за дјецу, помаже им када нешто не разумију и пружа утјеху када им је тешко.

"Учитељица Бојана, учитељица Бојана,

Најбоља учитељица на свијету,

Дјеци помаже око задатака,

И ако је неко тужан,

Она нас загрли,

и све прође.

Чича мича, готова прича."

Посебно дирљив дио пјесмице јесте стих у којем дјевојчица поручује да учитељица загрли дјецу када су тужна и да тада све прође. Управо у тој једноставној реченици крије се оно што најмлађи често најбоље разумију - да пажња, топлина и осјећај сигурности понекад значе више од било каквих ријечи.

"Ја радим најљепши посао на свијету милионити дио, а тек четврта, пета година", написала је учитељица Бојана на друштвеној мрежи Икс.

Дјечји рукопис, срца расута по папиру и цртежи учитељице додатно дају посебну чар овом писму. Без великих ријечи и компликованих израза, дјевојчица је успјела да опише колико јој значи особа која је свакодневно учи, бодри и пружа подршку.

Ова мала пјесмица подсјећа да се траг који добри учитељи остављају у животима својих ученика не мјери само оцјенама и наученим лекцијама, већ и пажњом, разумијевањем и успоменама које дјеца носе са собом, пише Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Учитељица

ученици

Писмо

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