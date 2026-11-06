Необичан трик Јапанаца за гријање зими: Кућа остаје топла, а рачуни за мањи

Аутор:АТВ редакција
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Јапански начин гријања зими не захтијева велику пећ нити скуп систем. Довољни су низак сто, мали гријач и дебело ћебе које задржава топлоту.
Овај необичан комад намјештаја зове се котацу (котатсу) и вијековима је омиљено мјесто за окупљање породице током хладних дана. Његова једноставна идеја може да послужи као инспирација и за наше домове.
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Котацу на први поглед изгледа као обичан низак сто, али се његова посебност крије испод плоче.
На доњој страни налази се мали гријач, док се преко оквира стола поставља дебели прошивени покривач, познат као котацу-гаке. Преко њега се враћа горња плоча стола, која придржава покривач и омогућава да се користи као обична површина за одлагање ствари.
Када сједнете на јастук или простирку на поду и подвијете ноге испод покривача, стварате мали, пријатан простор у којем се задржава топлота. Гријач загријава ваздух испод стола, а ћебе спречава да се топлота брзо расипа по просторији. Управо је у томе посебност овог рјешења. Оно не покушава да загрије цијелу собу, већ ствара топлу зону око људи који сједе за столом.
Котацу није настао као модеран уређај за уштеду енергије. Његови коријени сежу неколико вијекова уназад, када се користио жар из традиционалног јапанског огњишта, познатог као ирори. Око извора топлоте постављала се конструкција прекривена ћебетом које је задржавало топлоту.
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Због отвореног жара такво гријање захтијевало је опрез. Временом су настали савремени модели са електричним гријачем испод плоче и могућношћу подешавања температуре.
Најљепши дио овог обичаја није само у томе како котацу ради, већ и у атмосфери коју ствара. Увече се породица окупља око ниског стола, ноге се подвуку под заједнички покривач, а на плочи се нађу чај, мандарине и нешто за грицкање.
Дјеца могу да раде домаће задатке, одрасли да разговарају или гледају телевизију, док се укућани одмарају на топлом. Није необично ни да кућни љубимци потраже своје мјесто испод покривача, гдје им је пријатно и топло.
Котацу је зато много више од уређаја за гријање. Он је дио јапанске свакодневице и обичај који хладне вечери претвара у вријеме за заједнички одмор.
Овакав начин загријавања може да буде економичан зато што се не загријава цијела просторија, већ ограничен простор испод покривача. Ако укућани већи дио вечери проводе за столом, котацу може да им пружи осјећај топлоте без потребе да се температура у цијелој соби подиже на исти ниво.
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Ипак, уштеда није загарантована. Зависи од снаге гријача, времена коришћења, подешене температуре, изолације дома и тога да ли се истовремено користи други извор гријања. Зато котацу не треба представљати као замјену за централно гријање, већ као додатни начин да се створи пријатна топла зона.
Не мора свако да набави посебан сто да би искористио основну идеју котацуа. У дневној соби може да помогне неколико једноставних рјешења: дебели тепих који спречава осјећај хладноће под ногама, топло ћебе преко кољена и удобно мјесто за сједење на којем проводите највише времена.
Ако користите електричну гријалицу, важно је да буде намијењена за такву употребу и да се постави према упутству произвођача. Никада немојте прекривати гријалицу обичним ћебетом нити импровизовати конструкцију која може да изазове прегријавање или пожар.
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Јапански котацу показује да пријатна топлота не мора увијек да значи загријавање сваког угла дома. Понекад је довољно да се пажљиво осмисли мјесто на којем највише боравимо, па да и најхладнији зимски дани буду много угоднији.
(ГласСрпске)
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