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Каи Павловић биће сахрањен поред оца у Црној Гори: Прикупља се новац за пренос тијела

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АТВ редакција
06.11.2026 17:44

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Каи Павловић
Фото: Facebook

Убиство дјечака Каија Павловића потресло је заједницу у Ванкуверу која се огласила најављујући одржавање помена невино страдалом малишану.

"Са дубоком тугом, а у нади на Васкрсење и живот вјечни, обавјештавамо вас да ће у петак, 13. новембра, са почетком у 18 часова, у нашем храму Светог Саве бити служен молитвени помен за упокојење душе слуге Божијег Каија Павловића (2014–2025), дјетета наше школе и наше црквене заједнице".

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"Каи, у нашој школи остаје једно мјесто које нико неће заузети и једно име које ћемо изговарати тихо, у молитви. Нека Господ упокоји душу његову у Царству Небеском, гдје нема болести, ни туге, ни уздисања, него живот вјечни, а свима ожалошћенима нека подари утјеху. Петак, 13. новембар у 18 часова Храм Светог Саве, 505 Е 63рд Аве, Ванкувер, БЦ В5X 2К3", преноси Телеграф.

"Каи ће бити сахрањен у Црној Гори, поред свога оца. Да би могао да почива тамо, потребно је покрити трошкове преноса његових посмртних остатака. Ако сте у могућности, молимо вас да помогнете својим прилогом путем линка испод. Сваки прилог, ма колики био, помаже да Каи стигне кући".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Каи Павловић

сахрана

Канада

Црна Гора

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