У Француској током протеста приведено више од 640 људи

Аутор:АТВ редакција
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Број људи приведених током протеста у Француској премашио је 640, објавила је телевизијска кућа БФМТВ позивајући се на француско Министарство унутрашњих послова.
Према подацима Министарства, број притворених је порастао са 448 на 642.
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Широм Француске јуче су организовани протести на позив највећих синдиката у земљи.
Полиција је употријебила сузавац и водене топове против демонстраната, а поједини су повријеђени у акцијама снага безбједности.
Француско Министарство унутрашњих послова процијенило је да је 575.000 људи изашло на улице широм земље.
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Протести су почели у Француској средином септембра, када су средњошколци изашли на улице у париским предграђима захтијевајући побољшање стања у школама. Касније су им се придружили људи незадовољни растом цијена у земљи, а акције су се прошириле и на друге регионе, подсјећа РИА Новости.
(Срна)
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