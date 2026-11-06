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У Француској током протеста приведено више од 640 људи

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АТВ редакција
06.11.2026 16:27

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Полицијски службеници контролишу људе прије протеста због трошкова живота и образовања у Паризу, Француска, у суботу, 31. октобра 2026.
Фото: Таnjug/AP Photo/Emma Da Silva

Број људи приведених током протеста у Француској премашио је 640, објавила је телевизијска кућа БФМТВ позивајући се на француско Министарство унутрашњих послова.

Према подацима Министарства, број притворених је порастао са 448 на 642.

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Широм Француске јуче су организовани протести на позив највећих синдиката у земљи.

Полиција је употријебила сузавац и водене топове против демонстраната, а поједини су повријеђени у акцијама снага безбједности.

Француско Министарство унутрашњих послова процијенило је да је 575.000 људи изашло на улице широм земље.

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Протести су почели у Француској средином септембра, када су средњошколци изашли на улице у париским предграђима захтијевајући побољшање стања у школама. Касније су им се придружили људи незадовољни растом цијена у земљи, а акције су се прошириле и на друге регионе, подсјећа РИА Новости.

(Срна)

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Тагови :

Француска

хапшење

протести у Француској

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