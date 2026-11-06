Полиција упозорава на превару: Лажни полицајци путем видеопозива краду новац са рачуна

Аутор:АТВ редакција
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Полицијска управа дубровачко-неретванска упозорила је грађане, посебно стране држављане који бораве и раде у Хрватској, на нови облик интернет преваре у којем се починиоци представљају као полицијски службеници.
Преваранти контактирају жртве путем апликација за видеопозиве, представљају се као полицајци и траже да им покажу боравишну дозволу и банковну картицу.
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Након што дођу до личних и банковних података, злоупотребљавају их за неовлаштено подизање или трошење новца с рачуна жртава.
Овакав случај забиљежен је на подручју Стона, гдје су преварена двојица страних држављана који имају регулисан боравак и рад у Хрватској.
Један мушкарац остао је без 963 евра, док је другом с банковног рачуна отуђено 233 евра. Укупна штета износи 1.196 евра.
Из полиције упозоравају да службене особе никада путем интернет видеопозива неће тражити ПИН, ЦВВ/ЦВЦ број, једнократне ауторизацијске кодове нити друге сигурносне податке банковних картица.
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Грађанима се савјетује да не откривају личне и финансијске податке непознатим особама, без обзира на то представљају ли се као полицијски службеници, преноси ЦрнаХроника.
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