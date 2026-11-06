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Полиција упозорава на превару: Лажни полицајци путем видеопозива краду новац са рачуна

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АТВ редакција
06.11.2026 16:01

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Полицијска управа дубровачко-неретванска упозорила је грађане, посебно стране држављане који бораве и раде у Хрватској, на нови облик интернет преваре у којем се починиоци представљају као полицијски службеници.

Преваранти контактирају жртве путем апликација за видеопозиве, представљају се као полицајци и траже да им покажу боравишну дозволу и банковну картицу.

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Након што дођу до личних и банковних података, злоупотребљавају их за неовлаштено подизање или трошење новца с рачуна жртава.

Овакав случај забиљежен је на подручју Стона, гдје су преварена двојица страних држављана који имају регулисан боравак и рад у Хрватској.

Један мушкарац остао је без 963 евра, док је другом с банковног рачуна отуђено 233 евра. Укупна штета износи 1.196 евра.

Из полиције упозоравају да службене особе никада путем интернет видеопозива неће тражити ПИН, ЦВВ/ЦВЦ број, једнократне ауторизацијске кодове нити друге сигурносне податке банковних картица.

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Грађанима се савјетује да не откривају личне и финансијске податке непознатим особама, без обзира на то представљају ли се као полицијски службеници, преноси ЦрнаХроника.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Хрватска

превара

Паре

лажно представљање

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