Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац В. Б. (64) из Колашина преминуо је након туче више особа која се догодила 5. новембра око 21 час у центру овог града, потврђено је за „Вијести“ из Вишег државног тужилаштва у Бијелом Пољу.
За сада није познато да ли је преминуо од посљедица повреда задобијених у тучи. Из Тужилаштва су навели да ће тачан узрок смрти бити утврђен након обдукције.
Након инцидента ухапшене су двије особе, Б. Г. и А. Р.
Син преминулог, М. Б., због повреда задобијених у тучи превезен је у Клинички центар Црне Горе.
Љубица Цаковић из Вишег државног тужилаштва казала је да је дежурни државни тужилац обавијештен о догађају у којем је учествовало више особа.
- Једна особа је смртно страдала. Тужилац је наложио вјештаку судске медицине да обави обдукцију тијела ради утврђивања узрока смрти. Након што је обавијештен о догађају, тужилац је изашао на мјесто догађаја ради обављања увиђаја - казала је Цаковићева.
Околности под којима је дошло до туче, као и узрок смрти 64-годишњака, за сада нису познати. Више информација очекује се након обдукције и завршетка увиђаја.
(Телеграф)
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