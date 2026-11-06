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Неописива туга: Преминула трудница у четвртом мјесецу трудноће

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АТВ редакција
06.11.2026 15:55

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Мирни портрет труднице на отвореном која њежно грли свој стомак, симболизујући љубав и ишчекивање.
Фото: pexels/David Escala de Almeida

Трудница из Краљева, која је била у четвртом мјесецу трудноће, преминула је 3. новембра у Општој болници ''Студеница'' у Краљеву.

Она је, како сазнаје "Курир", сахрањена јуче на Новом гробљу у Краљеву.

"Умрла је за кратко вријеме! Њена породица је ван себе", наводи извор "Курира".

Ова сазнања потврдила је управа ове здравствене установе.

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"Екипа хитне медицинске помоћи је 3. новембра са терена, под мјерама реанимације, без знакова живота, у Општу болницу Студеница довезла трудницу у четвртом мјесецу трудноће. На пријемном одјељењу Хируршке болнице их је дочекала анестезиолошка екипа, која је наставила реанимацију. Поред предузетих мјера реанимације пацијенткиња је преминула",навела је в.д. директора ОБ "Студеница" мсц. др Мирјана Крчевинац и додала:

"Предузете су све законске мјере и процедуре, а наложена је унутрашња контрола квалитета стручног рада, која је у току".

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Тагови :

трудница

трагедија

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