Неописива туга: Преминула трудница у четвртом мјесецу трудноће

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Трудница из Краљева, која је била у четвртом мјесецу трудноће, преминула је 3. новембра у Општој болници ''Студеница'' у Краљеву.
Она је, како сазнаје "Курир", сахрањена јуче на Новом гробљу у Краљеву.
"Умрла је за кратко вријеме! Њена породица је ван себе", наводи извор "Курира".
Ова сазнања потврдила је управа ове здравствене установе.
Србија
Србија хитно дигла ловце: Пресретнут авион
"Екипа хитне медицинске помоћи је 3. новембра са терена, под мјерама реанимације, без знакова живота, у Општу болницу Студеница довезла трудницу у четвртом мјесецу трудноће. На пријемном одјељењу Хируршке болнице их је дочекала анестезиолошка екипа, која је наставила реанимацију. Поред предузетих мјера реанимације пацијенткиња је преминула",навела је в.д. директора ОБ "Студеница" мсц. др Мирјана Крчевинац и додала:
"Предузете су све законске мјере и процедуре, а наложена је унутрашња контрола квалитета стручног рада, која је у току".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму