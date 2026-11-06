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Ухапшена бивша турска министарка

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АТВ редакција
06.11.2026 16:11

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Фатма Бетуел Сајан Каја, турска министарка за породична питања – која је, након дуготрајног застоја испред турског конзулата у Ротердаму, испраћена назад до њемачке границе – обраћа се медијима на аеродрому "Ататурк" у Истанбулу, након повратка у Турску, 12. марта 2017. године.
Фото: AP Photo, File/Tanjug

Бивша турска министарка за породицу и социјалну политику Фатма Бетул Сајан Каја ухапшена је у оквиру истраге о трансакцијама на тржишту капитала.

Према наводима из тужилачког документа, Фатма Бетул Сајан Каја је осумњичена да је располагала информацијама које су могле да утичу на цијену акција компаније "Озата Денизцилик", пренијела је Анадолија.

Истражиоци су навели да је бивша министарка купила акције те компаније у априлу 2026. године, а продала их 16. септембра, дан прије одлуке о ликвидацији фондова.

Тужилаштво сумња да је Каја знала за предстојећу ликвидацију, као и да је акције пренијела на компанију "Тера Yatirim Менкул Дегерлер", која јој је истог дана исплатила њихову вриједност, умјесто да новац буде уплаћен у уобичајеном року од два радна дана, пренио је Тан‌југ.

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Бивши предсједник Одбора за тржишта капитала Ибрахим Омер Генул и супруг бивше министарке Илијас Каја пуштени су уз мјере судског надзора, које укључују редовно јављање надлежним органима и забрану путовања.

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Тагови :

хапшење

Фатма Бетул Сајан Каја

Турска

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