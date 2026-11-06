Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Алијанса нема стопроцентну заштиту од руског оружја, рекао је врховни командант савезничких снага НАТО-а, генерал Инго Герхарц, задужен за одбрану централне и источне Европе.
"Погледајте темпо производње руских млазних дронова, крстарећих и балистичких ракета. Од њих не можемо да се одбранимо стопроцентно", рекао је Герхарц за медије.
Руски председник Владимир Путин више пута је нагласио да се Русија не припрема за војне сукобе са Европом и да за то нема основа. Он је истакао да западни политичари редовно застрашују сопствено становништво измишљеном руском пријетњом како би скренули пажњу са унутрашњих проблема.
Србија
Србија хитно дигла ловце: Пресретнут авион
Путин је раније такође изјавио да НАТО, повећавајући своје војне буџете, подстиче глобалну милитаризацију и трку у наоружању. Он је указао да се у ту сврху користе лажне тврдње о наводној пријетњи из Русије, којима западне елите извлаче новац од пореских обвезника и правдају сопствене грешке у економији.
(Sputniknews.com)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму